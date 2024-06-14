FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17079 постов • 1716 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
В Чувашии корова пришла в магазин

В Чувашии корова пришла в магазин

Автор:
14 июня 2024 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Ядрин   животные   корова   магазин   чувашия   
830
1
1

В один из продовольственных магазинов города Ядрин заглянула корова. На камеру наблюдения попал момент, как работники торговой точки пытаются выпроводить её своими силами.

Хотела проверить качество молока?

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Ядрин   животные   корова   магазин   чувашия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3332 поста (3274 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1028110



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину, водитель авто устроил скандал
В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину,...
На Кубу прибыл российский флот
На Кубу прибыл российский флот
Набирающие популярность в сообществах
Жителям Сингапура снова резрешат содержать кошек в квартирах
Жителям Сингапура снова резрешат содержать кошек в квартирах
Кто будет строить АЭС в Казахстане?
Кто будет строить АЭС в Казахстане?
Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области
Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомир#Ynews#КИтай#авто аварии#собака#США#Россия#закон
#в мире#машина#история#Юмор#дети#аварии#новости#СССР#Москва#находка
#животные#автомобили#интересно#Прикол#кино#ДТП#кошка#забавно#полиция#улыбнуло
Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области В Таиланде обезьяны совершили набег на супермаркет В Таиланде обезьяны совершили набег на супермаркет 4 котика поселились в книжном магазине и сделали его мегапопулярным 4 котика поселились в книжном магазине и сделали его мегапопулярным Корова каким-то образом оказалась на крыше на ферме в штате Юте Корова каким-то образом оказалась на крыше на ферме в штате Юте Коровы полетали над швейцарскими Альпами Коровы полетали над швейцарскими Альпами Обезьяна несколько раз обокрала магазин Обезьяна несколько раз обокрала магазин

На что жалуетесь?

Вернуться