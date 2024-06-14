В Чувашии корова пришла в магазин

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В один из продовольственных магазинов города Ядрин заглянула корова. На камеру наблюдения попал момент, как работники торговой точки пытаются выпроводить её своими силами.
Хотела проверить качество молока?
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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