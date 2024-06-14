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Мужчина толкнул контролёра в&nbsp;метро. Теперь ему грозит уголовное дело

Мужчина толкнул контролёра в метро. Теперь ему грозит уголовное дело

Автор:
14 июня 2024 11:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   Россия   безбилетник   контролер   
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В Москве безбилетник сбил с ног контролера на станции метро «Савеловская». Всё началось с того, что мужчина попал в метро по чужой социальной карте. В ответ на законные требования женщины-контролёра остановиться, безбилетник толкнул её.

Мужчина прошел через турникет по чужой социальной карте и это заметила контролёр. Она попыталась остановить нарушителя, но он оттолкнул её так, что женщина упала.

В прокуратуре уточнили, что теперь мужчину ждёт наказание за безбилетный проезд, а также уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.

«Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти в столичном метро», — сообщили в ведомстве.

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Метки: Видео   Метро   Москва   Россия   безбилетник   контролер   
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8  комментариев
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15k
кот базилий Час назад
Давно пора сажать дураков подобных, за 40 рублей зону топтать)))
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5k
Delovaya Kolbasa 6 минут назад
Опять бородатая обезьяна отличилась!
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1k
DESANT_MSK137 18 минут назад
Прочитал несколько раз. и понял что чушь полная. Отвечать должен несомненно, но вот про представителя власти , погорячились. Незаменимые не один раз нападали на полицию, медиков , пожарных , и т. д., но что-то особо никого не наказали. Так маленький штрафик, и можно опять беспределить.А тут да,уголовное дело за применение насилия в отношении "ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ".Еще этих представителей власти очень много на вокзалах. Этих не оттолкнуть надо , а отпинать ногами.Короче цирк.
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6k
Руслан 24 минуты назад
Бл@ть, вот что у этих дебилов в голове творится? Из-за нескольких десятков рублей срок себе поднять
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4k
ProstoBoBka 24 минуты назад
На видео пример сказочного долб....ба! Как из-за 57 рублей уехать на зону!
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1k
Геннадий 46 минут назад
а они имеют право задерживать граждан?
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3746 постов (3705 в горячем)

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