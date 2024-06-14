Мужчина толкнул контролёра в метро. Теперь ему грозит уголовное дело

В Москве безбилетник сбил с ног контролера на станции метро «Савеловская». Всё началось с того, что мужчина попал в метро по чужой социальной карте. В ответ на законные требования женщины-контролёра остановиться, безбилетник толкнул её.
Мужчина прошел через турникет по чужой социальной карте и это заметила контролёр. Она попыталась остановить нарушителя, но он оттолкнул её так, что женщина упала.
В прокуратуре уточнили, что теперь мужчину ждёт наказание за безбилетный проезд, а также уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.
«Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти в столичном метро», — сообщили в ведомстве.
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Не надо трогать людей при исполнении: контроллеров в метро, автобусе и так далее. А так же работников ЦОДД, вахтеров и продавцов платных фотографий на дорогах.
Как бы они вам не нравились, люди делают свою работу.