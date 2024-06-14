Мужчина толкнул контролёра в метро. Теперь ему грозит уголовное дело

Мужчина прошел через турникет по чужой социальной карте и это заметила контролёр. Она попыталась остановить нарушителя, но он оттолкнул её так, что женщина упала.

В прокуратуре уточнили, что теперь мужчину ждёт наказание за безбилетный проезд, а также уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.

«Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти в столичном метро», — сообщили в ведомстве.