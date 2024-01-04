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Пьяный украинец в Польше раскурочил битой 11 авто

Пьяный украинец в Польше раскурочил битой 11 авто

Автор:
04 января 2024 10:54
Сообщество : Криминал
Метки: Польша   авто   задержание   мигрант   полиция   разбил авто   украинец   
2406
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Мигранту привиделось, что он теперь - смотрящий "по району", после чего мужик взял бейсбольную биту и пошёл наводить порядок.

Полиция Гданьска задержала пьяного 40-летнего украинца, разбившего 11 каршеринговых авто марок Toyota и Opel. У машин были повреждены стёкла, зеркала, фары.


"Во время разговора с полицейскими мужчина объяснил свое поведение тем, что следит за порядком в микрорайоне, и взял дело в свои руки." Тест на алкоголь выявил 2 промилле - неудивительно, что после обильного возлияния украинца потянуло на подвиги.


"Героя" после его праведных трудов обнаружили в одном из поврежденных авто. Мужичок притомился и прилег отдохнуть на заднем сидении.


Ущерб от действий неадеквата составил 140 тысяч злотых (около 3 190 950 рублей) . По сообщениям местных СМИ, товарищу грозит 5 лет лишения свободы.


Между тем, мигранты стали настоящей головной болью для Польши. Помимо украинцев в Польшу едут нелегалы со всей Европы. Местные жители возмущаются, однако воз и ныне там. А кое-кто и вовсе начинает высказывать радикальные мнения, попахивающие нацизмом.


В стране разгорается скандал на фоне заявления польского сатирика Пештака, который предложил размещать нелегальных мигрантов в бараках концлагерей. Речь идет об Освенциме, Майданеке, Треблинке, Штутгофе. Пештак подчеркнул о нелегалах, которые "подсовывает" Польше Германия. После этого высказывания в стране разразился громкий скандал и дело дошло до прокуратуры, которая теперь разбирается в его заявлении.


Впрочем, идея Пештака, похоже, находит отклик у ряда поляков. Марек Крул в эфире Telewizja Republika предложил чипировать мигрантов. Как собак. Хотя, продолжил он, "дешевле вытатуировать цифры на левой руке, и тогда вы их легко найдете". Интервьюер предпочёл не комментировать заявление гостя.






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Метки: Польша   авто   задержание   мигрант   полиция   разбил авто   украинец   
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21  комментарий
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37k
albedo 2 часа назад
По сообщениям местных СМИ, товарищу грозит 5 лет лишения свободы.
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Чего не сделаешь, лишь бы в Неньку воевать не отправили.
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2k
Дмитрий 5 минут назад
Что не на фронте то..
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Уркаина понад усе.
Поляки, прикормили уркаинское гуано, теперь расхлёбывайте
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61k
Олег Полчаса назад
лучше пятёрку сидеть в польской тюрьме, чем через неделю сдохнуть в окопе в Авдеевке
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8k
perekrestok Полчаса назад
Нацизм прямо как эпидемия болезни от которой нет прививок и иммунитета. Вот и поляков проявилось в открытую. Скоро они концлагеря переименуют в отели и будут там размещать приезжих. Ну и по инерции будут их там к работе привлекать чтобы мысли ненужные убрать из мозгов. Ну и дальше по историческому опыту.
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2k
Александр Долматов Полчаса назад
Товарищ пересмотрел новогодних новостей из Парижа и решил, что польша ничуть не хуже Франции.
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
А может власти польши вышлют дурака на передовую? Хм. Не, это будет очень жестоко по отношению к бедному ушлепку. 5 лет тюрьмы все же гуманнее.
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30k
Axel 41 минуту назад
"...предложил чипировать мигрантов. Как собак."

Раньше проще было всё-таки
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4k
Василий Афиногенов 49 минут назад
Ссылка vk.com
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16k
Patmaz 49 минут назад
Герою сала!
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5k
Ал Ди 57 минут назад
Опять? Тут хахол, там мусульманин. Когда СВО, русский
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17k
Элитный тигр Час назад
Красавчик.
Поляки ваще охренели что-ли, смотрящего за районом крутить???
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20k
Александр Час назад
Курва бандер, яке быдло
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14k
gavrosh 2 часа назад
Сопли на асфальте посмотрел?
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