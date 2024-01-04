Пьяный украинец в Польше раскурочил битой 11 авто

Мигранту привиделось, что он теперь - смотрящий "по району", после чего мужик взял бейсбольную биту и пошёл наводить порядок.
Полиция Гданьска задержала пьяного 40-летнего украинца, разбившего 11 каршеринговых авто марок Toyota и Opel. У машин были повреждены стёкла, зеркала, фары.
"Во время разговора с полицейскими мужчина объяснил свое поведение тем, что следит за порядком в микрорайоне, и взял дело в свои руки." Тест на алкоголь выявил 2 промилле - неудивительно, что после обильного возлияния украинца потянуло на подвиги.
"Героя" после его праведных трудов обнаружили в одном из поврежденных авто. Мужичок притомился и прилег отдохнуть на заднем сидении.
Ущерб от действий неадеквата составил 140 тысяч злотых (около 3 190 950 рублей) . По сообщениям местных СМИ, товарищу грозит 5 лет лишения свободы.
Между тем, мигранты стали настоящей головной болью для Польши. Помимо украинцев в Польшу едут нелегалы со всей Европы. Местные жители возмущаются, однако воз и ныне там. А кое-кто и вовсе начинает высказывать радикальные мнения, попахивающие нацизмом.
В стране разгорается скандал на фоне заявления польского сатирика Пештака, который предложил размещать нелегальных мигрантов в бараках концлагерей. Речь идет об Освенциме, Майданеке, Треблинке, Штутгофе. Пештак подчеркнул о нелегалах, которые "подсовывает" Польше Германия. После этого высказывания в стране разразился громкий скандал и дело дошло до прокуратуры, которая теперь разбирается в его заявлении.
Впрочем, идея Пештака, похоже, находит отклик у ряда поляков. Марек Крул в эфире Telewizja Republika предложил чипировать мигрантов. Как собак. Хотя, продолжил он, "дешевле вытатуировать цифры на левой руке, и тогда вы их легко найдете". Интервьюер предпочёл не комментировать заявление гостя.
Источник:
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Чего не сделаешь, лишь бы в Неньку воевать не отправили.
Поляки, прикормили уркаинское гуано, теперь расхлёбывайте
Раньше проще было всё-таки
Задолбали тупые комменты насчет этого сериала. Сам то смотрел, или как? Мне 50 лет, я посмотрел, и настоятельно рекомендовал посмотреть своим детям, чтобы посмотрели как мы раньше жили и как сейчас они живут, для сравнения...