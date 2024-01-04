Пьяный украинец в Польше раскурочил битой 11 авто

"Во время разговора с полицейскими мужчина объяснил свое поведение тем, что следит за порядком в микрорайоне, и взял дело в свои руки." Тест на алкоголь выявил 2 промилле - неудивительно, что после обильного возлияния украинца потянуло на подвиги.

"Героя" после его праведных трудов обнаружили в одном из поврежденных авто. Мужичок притомился и прилег отдохнуть на заднем сидении.

Ущерб от действий неадеквата составил 140 тысяч злотых (около 3 190 950 рублей) . По сообщениям местных СМИ, товарищу грозит 5 лет лишения свободы.