Детские мелкомасштабные реплики Mercedes-Benz SL и Porsche 911 с ДВС выставили на аукцион

Уже не педальные игрушки, но пока без спортивного привкуса картинга младших серий продукция польской фирмы Alpha в 1990-е годы пользовалась популярностью среди тех родителей, которые могли раскошелиться на игрушку мечты для любого ребёнка.



Начиная с конца 80-х Alpha изготовила около 2 тысяч одноместных детских авто категории Junior, приводимых в действие бензиновыми двигателями малого объёма. Дополнительную ценность имело то обстоятельство, что машинки были официально лицензированы самими автопроизводителями.



Особый успех имели реплики Mercedes-Benz SL в кузове R129 и классический Porsche 911. SL комплектовался 127-кубовым ДВС от газонокосилки Briggs & Stratton, а 911-й — мотором Honda G100 объёмом 83 куб. см, который ставился не только на газонокосилки, но также на генераторы и другое промышленное оборудование.



Коробка передач с рычагом переключения и педалью сцепления имела две скорости для движения вперёд и одну — для заднего хода. Бензобак и аккумулятор размещались в подкапотном отсеке: сзади на «мерседесе» и спереди на «порше». Фары и габаритки светили, шины с пневматикой и рессорная подвеска обеспечивали мягкий ход — всё как у взрослых.



Невзирая на карликовые размеры, мини-родстеры легко разгонялись до 40 км/ч, поэтому в их конструкции разумно предусматривался ограничитель хода.



Стоили детские автомобильчики недёшево, свидетельством чему выставленные сейчас на аукцион eBay экземпляры в хорошей сохранности, цена которых составляет порядка 10-11 тысяч евро.