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Детские мелкомасштабные реплики Mercedes-Benz SL и Porsche 911 с ДВС выставили на аукцион

Детские мелкомасштабные реплики Mercedes-Benz SL и Porsche 911 с ДВС выставили на аукцион

Автор:
13 июня 2024 16:28
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   дети   машина   модель   реплика   
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Мелкомасштабные реплики автомобилей Mercedes-Benz SL и Porsche 911 предназначались для приобщения подростков к вождению настоящих машин.
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Метки: Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   дети   машина   модель   реплика   
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1  комментарий
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vasilykopkov 14 минут назад
Для богатых родителей со своим поместьем - самое то.
Правда 40 км в час - не совсем детская скорость, особенно учитывая полное отсутствие в машинках даже пассивных систем безопасности...
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Добрый Бабайка
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