В Самаре задержали мигранта, убившего девушку в её автомобиле

34-летняя Екатерина Карась выставила свой Land Cruiser 200 на продажу, и вскоре на объявление откликнулся некий мужчина, который предложил девушке встретиться. Во время осмотра

машины он перерезал её владелице горло и, вытолкнув раненую девушку из авто прямо в центре города, скрылся на угнанном внедорожнике. Врачи неотложки пытались помочь несчастной, но безуспешно - она скончалась.



