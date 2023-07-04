В Самаре задержали мигранта, убившего девушку в её автомобиле

Циничное и наглое убийство средь бела дня потрясло горожан. Девушка хотела продать своё авто - по объявлению пришёл бородач, который после расправы угнал машину.
3 июля, вечером из черного внедорожника на дорогу в Самаре выбросили тело девушки. На шее несчастной обнаружили несколько ножевых ранений. Автомобиль, из которого выпало тело девушки, скрылся, а спустя несколько часов стали известны подробности трагедии.
Осторожно! В видео присутствуют сцены смерти!
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34-летняя Екатерина Карась выставила свой Land Cruiser 200 на продажу, и вскоре на объявление откликнулся некий мужчина, который предложил девушке встретиться. Во время осмотра
машины он перерезал её владелице горло и, вытолкнув раненую девушку из авто прямо в центре города, скрылся на угнанном внедорожнике. Врачи неотложки пытались помочь несчастной, но безуспешно - она скончалась.
Полиция сразу же начала поиски авто и возможного преступника, облик которого зафиксировали камеры наблюдения.
Спустя несколько часов подозреваемого в убийстве смогли задержать сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области на территории Республики Татарстан.
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Им оказался 21-летний выходец из Средней Азии, который проживал в селе Левашово Республики Татарстан. В. 2022 году он получил гражданство России. Как сообщают СМИ, убийца ранее встречался с тремя другими продавцами машин, но все они были мужчинами и остались живы. С территории Самарской области после убийства преступник спешно выехал на другом авто.
Что именно побудило мужчину расправиться с девушкой, выяснит следствие. Возможно, это как-то связано с деятельностью её бывшего свёкра - Александра Карася, занимавшегося добычей драгоценных камней в Якутии.
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У Екатерины остался маленький сын, а задержаного уже доставили в Самару. Против него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
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Эта чернота в 90-х кричала (и сейчас кричат) - "Русские, уезжайте в свою Россию!"
Я всё же уехал, бросил высокооплачиваемую работу, продал жильё... Вы какого х.у.я. за мной поехали? Почему вы не строите светлое будущее в своих странах, о независимости которых вы так кричали и кричите до сих пор, разгоняя градус русофобии?
Чурке этой было бы неплохо пожизненное влепить, а всех его родственников и близких, лишить гражданства РФ и экстрадировать в родные аулы. Они ведь ещё в общинно-племенном строю живут, и если семья (клан или тейп) не смотрят за своими сородичами, надо сделать так, чтоб они до усрачки боялись, что понаехавший племяш набедокурит в России так, что плакал дядин овощной бизнес и сеть СТО Ашота.. из-за такого вот племянничка. Да они сами, будут лупить до кровавых соплей любого из своих. кто хоть чупа-чупс в магазине стырит. Там жеж всё на родственных связях замешано и на деньгах. Бить надо по больному, по баблу. Вот тогда они озадаченные круговой порукой, будут сами себя контролировать. Потому что привыкли, что в родных краях, у них если что - так сразу кровная месть и вендетты, посему надо в тамошнем обществе жить тихо-мирно, иначе всё село на ушах стоять будет.. а в России не так, накосячил один - ну и пофигу, он один и будет отдуваться.. остальные не при делах. Подходить к преступности надо, с учётом их культурно-религиозных особенностей.. как в Израиле например. А у нас нянчутся с этим чурбаньём в угоду бизнесу.. понятно ведь, если понаехавший чурка не сильно накосячит (изобьёт кого-то, или украдёт мобилу, или машину угонит), так дядя Ашот за него взятку ментам занесёт, чтоб дело закрыли или переквалифицировали.. родная ж кровиночка всё же.