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В Самаре задержали мигранта, убившего девушку в её автомобиле

В Самаре задержали мигранта, убившего девушку в её автомобиле

Автор:
04 июля 2023 16:05
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Самара   авто   задержание   мигрант   перерезал горло   полиция   продажа авто   следственный комитет   убийство   
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Циничное и наглое убийство средь бела дня потрясло горожан. Девушка хотела продать своё авто - по объявлению пришёл бородач, который после расправы угнал машину.

3 июля, вечером из черного внедорожника на дорогу в Самаре выбросили тело девушки. На шее несчастной обнаружили несколько ножевых ранений. Автомобиль, из которого выпало тело девушки, скрылся, а спустя несколько часов стали известны подробности трагедии.


34-летняя Екатерина Карась выставила свой Land Cruiser 200 на продажу, и вскоре на объявление откликнулся некий мужчина, который предложил девушке встретиться. Во время осмотра

машины он перерезал её владелице горло и, вытолкнув раненую девушку из авто прямо в центре города, скрылся на угнанном внедорожнике. Врачи неотложки пытались помочь несчастной, но безуспешно - она скончалась.


Полиция сразу же начала поиски авто и возможного преступника, облик которого зафиксировали камеры наблюдения.


Спустя несколько часов подозреваемого в убийстве смогли задержать сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области на территории Республики Татарстан.


Им оказался 21-летний выходец из Средней Азии, который проживал в селе Левашово Республики Татарстан. В. 2022 году он получил гражданство России. Как сообщают СМИ, убийца ранее встречался с тремя другими продавцами машин, но все они были мужчинами и остались живы. С территории Самарской области после убийства преступник спешно выехал на другом авто.


Что именно побудило мужчину расправиться с девушкой, выяснит следствие. Возможно, это как-то связано с деятельностью её бывшего свёкра - Александра Карася, занимавшегося добычей драгоценных камней в Якутии.


У Екатерины остался маленький сын, а задержаного уже доставили в Самару. Против него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Источник:

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Метки: Видео   Самара   авто   задержание   мигрант   перерезал горло   полиция   продажа авто   следственный комитет   убийство   
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51  комментарий
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14k
Shtoppi 2 часа назад
не думаю что я сильно ошибусь, если предположу что в криминальных сводках по стране, доминирую выходцы и несомненно "полезные" для России приматы из стран средней азии.
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511
Странник 2 секунды назад
этого выродка в режиме прямой трансляции повесить, ролик этот ежедневно крутить с большого экрана где собираются эти мигранты, всех его родственников выселить за пределы России и пожизненно лишить права возвращаться сюда. В последнее время они совсем берега попутали.
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90k
Дмитрий 3 минуты назад
В январе-марте 2023 года гражданство России получили более 106 тысяч иностранных граждан, большую часть из которых составляют жители Таджикистана, сообщили в пресс-центре МВД России. Решение о предоставлении российского гражданство было принято в отношении 44,8 тысячи граждан Таджикистана. ( за год почти двести тысяч таджиков получают российские паспорта не считая других национальностей - Россию превращают в Косово)
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77k
Доктор Джонс 14 минут назад
Был сегодня в миграционном центре, сдавал документы на ВНЖ - сплошная чернота...
Эта чернота в 90-х кричала (и сейчас кричат) - "Русские, уезжайте в свою Россию!"
Я всё же уехал, бросил высокооплачиваемую работу, продал жильё... Вы какого х.у.я. за мной поехали? Почему вы не строите светлое будущее в своих странах, о независимости которых вы так кричали и кричите до сих пор, разгоняя градус русофобии?
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9k
RIZ deadening 18 минут назад
Ссылка youtu.be
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30k
Григорий 19 минут назад
Он купил, его кинули.. Верим конечно, ему 21 год. Он вырос на бахче в Азии, там одни миллионеры живут. Самый дешманский Крузер этого века 2 ляма минимум. Но не думаю, что машине 20+ лет, скорее сильно меньше, потому цена ближе к 5-6 лямам. Пусть расскажет как экономил на всем и заработал такие деньги легальным путем.
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−18
e zzar 19 минут назад
Какой не хороший россиянин!
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1k
Tevet 23 минуты назад
россиянин б.л.я
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1k
lafonten 24 минуты назад
Путен, блиа! Ннада болше мигрантаф!
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30k
Григорий Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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5k
alex 36 минут назад
ублюдок
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75
Артур С. 40 минут назад
Тот случай,когда каторга необходима... Контрацептива в каменоломню,а деньги заработанные существом - ребёнку до совершеннолетия.
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15k
a_komolow 41 минуту назад
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4
Андрей 42 минуты назад
Дадут 15 лет и всё, хотя за такое деяние следовало бы на площади повесить
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81
Deist Biri 43 минуты назад
Обратите внимание на стрижку бороды, это многое объясняет.
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7
dotams 47 минут назад
К сожалению скоро все может перейти к открытой конфроктации со всей этой преступной шоблой [мат]. И вот тут то власть акуеет. Франция цветочками покажется.
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2k
Руслан 50 минут назад
Надо таких линчевать. Несколько показательных расправ с применением бит, горючей жидкости и огня, к примеру. И чтобы устроивших самосуд никто не нашёл
Ну и посадки руководства диаспор вкупе с полным уничтожением их бизнеса. Думаю только так до этих чуркобесов доходить начнёт.
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40k
Example 6.2.6 58 минут назад
Надо больше трудовых мигрантов в стране, это ведь так полезно для экономики

Чурке этой было бы неплохо пожизненное влепить, а всех его родственников и близких, лишить гражданства РФ и экстрадировать в родные аулы. Они ведь ещё в общинно-племенном строю живут, и если семья (клан или тейп) не смотрят за своими сородичами, надо сделать так, чтоб они до усрачки боялись, что понаехавший племяш набедокурит в России так, что плакал дядин овощной бизнес и сеть СТО Ашота.. из-за такого вот племянничка. Да они сами, будут лупить до кровавых соплей любого из своих. кто хоть чупа-чупс в магазине стырит. Там жеж всё на родственных связях замешано и на деньгах. Бить надо по больному, по баблу. Вот тогда они озадаченные круговой порукой, будут сами себя контролировать. Потому что привыкли, что в родных краях, у них если что - так сразу кровная месть и вендетты, посему надо в тамошнем обществе жить тихо-мирно, иначе всё село на ушах стоять будет.. а в России не так, накосячил один - ну и пофигу, он один и будет отдуваться.. остальные не при делах. Подходить к преступности надо, с учётом их культурно-религиозных особенностей.. как в Израиле например. А у нас нянчутся с этим чурбаньём в угоду бизнесу.. понятно ведь, если понаехавший чурка не сильно накосячит (изобьёт кого-то, или украдёт мобилу, или машину угонит), так дядя Ашот за него взятку ментам занесёт, чтоб дело закрыли или переквалифицировали.. родная ж кровиночка всё же.
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11k
Трив 58 минут назад
Для них наши женщины ничего не стоят, они нечестивые. Мужика-то убить посложнее, вот и остались живы. Ну, ничего, извинится на камеру, поплачет в суде, расскажет про своих 10 детей и уедет лет на 5, диаспора поможет.
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5k
alex 59 минут назад
смерть за смерть
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19k
Robin Hood Час назад
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