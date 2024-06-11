Студент-таджик жестоко расправился с преподавательницей Вологодского госуниверситета

Ранее, выступая на онлайн-совещании, глава Следкома обнародовал статистику по преступлениям среди мигрантов в РФ. В частности, сообщил А.Бастрыкин, количество преступлений, относящихся к категории "тяжкие", за последние месяцы 2024 года возросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И, похоже, эта тенденция и не думает меняться, т.к. за нож берутся не только малограмотные гастарбайтеры, с трудом говорящие по-русски, но даже те, кто, кого, казалось бы, можно отнести к категории более развитых и думающих. Даже в этом случае менталитет остаётся прежним.