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Студент-таджик жестоко расправился с преподавательницей Вологодского госуниверситета

Студент-таджик жестоко расправился с преподавательницей Вологодского госуниверситета

Автор:
11 июня 2024 11:52
Сообщество : Криминал
Метки: Вологда   преподаватель вуза   расправился   студент   таджик   убийство   уголовное дело   
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28-летний Ориф Менглибоев познакомился с 36-летней Таисией Тулиной. Между ними вспыхнула симпатия, но восточной сказки не вышло.

7 июня в квартире на ул. Маршала Конева в Вологде обнаружили тело женщины. Она была задушена, а еще на трупе нашли ножевые ранения. Подозрения сразу пали на мужчину, с которым в последнее время общалась Тулина. Выяснилось, что Менглибоев в ходе ссоры не выдержал накала страстей, задушил возлюбленную, после чего ударил её, уже мёртвую, ножом.


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Поняв, что натворил непоправимое, нанес и себе ножевое ранение, но себя, похоже, пожалел, потому что не истёк кровью, а был спасён врачами. Сначала он находился в клинике под присмотром полицейских, а недавно его перевели в медучреждение ФСИН.


Известно, что Тулина была кандидатом экономических наук, старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин ВоГУ Она познакомилась со своим убийцей на занятиях в вузе.


Тот был студентом из Таджикистана, который находился в РФ по программе международного обучения. Менгибоев заканчивал 4-й курс журфака. Кроме этого, как пишут местные СМИ, занимал пост председателя Ассоциации иностранных студентов ВоГУ.


У погибшей остались 2 ребёнка, одному из которых нет еще и года. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 105 УК РФ "Убийство".


Ранее, выступая на онлайн-совещании, глава Следкома обнародовал статистику по преступлениям среди мигрантов в РФ. В частности, сообщил А.Бастрыкин, количество преступлений, относящихся к категории "тяжкие", за последние месяцы 2024 года возросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И, похоже, эта тенденция и не думает меняться, т.к. за нож берутся не только малограмотные гастарбайтеры, с трудом говорящие по-русски, но даже те, кто, кого, казалось бы, можно отнести к категории более развитых и думающих. Даже в этом случае менталитет остаётся прежним.

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Метки: Вологда   преподаватель вуза   расправился   студент   таджик   убийство   уголовное дело   
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34  комментария
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1k
Quantimus Час назад
Мне интересно, если подобный паттерн поведения (избить, убить и т. п. ) от природы присущ человеку, как мы выжили вообще как вид...
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474
guess 16 секунд назад
Бабы, запомните, если вы связываетесь с муслимом, то будьте готовы стать его собственностью, их так воспитывали что баба не человек, а расходный материал.
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8k
Vladimir 3 минуты назад
Что еще раз доказывает правило, большое количество знаний не говорит об уме человека.
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1k
DuckTales 18 минут назад
Вот нафига вы с ними связываетесь ? Сам работаю в большой фирме, национальности почти все присутствуют, но кроме рабочих отношений, в жизни не полезу к ним в семью или стану близко дружить. Разные мы, даже вроде когда образование и современная семья...
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19k
GROMOZEKA 24 минуты назад
Если баба в 36 лет одна и без детей, это уже клиника.
Видимо только этот гиббон на неё и позарился.
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63k
Андрей Полчаса назад
Когда уже чернильницы поймут чем эти отношения чаще всего заканчиваются?
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14k
hunter 36 минут назад
пока этих гнид будут пускать в Россию ,этот беспредел не закончится.
женщины,не общайтесь с этими мразями! приезжающий сюда косоглазый сброд это
в основном отсидевшие у себя преступники или те,кто в розыске.
встречайтесь с русскими мужчинами.
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1k
Corkscrew 36 минут назад
То что чурка - дегенерат кого-то избил/убил и т.д. уже, к сожалению, становится обыденностью в России под аккомпанемент хлюпанья лапши на ушах граждан, которую туда правительственные чинуши вешают, о якобы полезных и нужных инородцах.
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41k
russger 37 минут назад
Некуй с чуркобанами встречаться
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24k
hebpat 39 минут назад
Неужели нельзя запомнить, у восточных народов так принято, - до свадьбы ты принцесса и с тебя пылинки будут сдувать, после свадьбы, - ты раба, которая обязана беспрекословно подчиняться
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63k
dima423 53 минуты назад
ппц 28 лет, а он старше нее выглядит) ...на сорокет где то)
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128k
Аааа 57 минут назад
Блин, даже жалко это чернильницу..
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10k
Alex 59 минут назад
Сколько раз бабам говорили, что бы не связывались с черножопыми. Но толку нет.
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13k
Rus77 Час назад
Очередная любительница восточных сказок и прыгать на куе инородца получила ожидаемый финал...
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8k
pinbalist Час назад
Детей жалко
Ну нафига встречаться с тупиковыми ветвями развития? У них свои овцы да ослицы есть.
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11k
Мафусаил Час назад
На хрена его вообще спасали?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2195 постов (2184 в горячем)

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