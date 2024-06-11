Студент-таджик жестоко расправился с преподавательницей Вологодского госуниверситета

28-летний Ориф Менглибоев познакомился с 36-летней Таисией Тулиной. Между ними вспыхнула симпатия, но восточной сказки не вышло.
7 июня в квартире на ул. Маршала Конева в Вологде обнаружили тело женщины. Она была задушена, а еще на трупе нашли ножевые ранения. Подозрения сразу пали на мужчину, с которым в последнее время общалась Тулина. Выяснилось, что Менглибоев в ходе ссоры не выдержал накала страстей, задушил возлюбленную, после чего ударил её, уже мёртвую, ножом.
Поняв, что натворил непоправимое, нанес и себе ножевое ранение, но себя, похоже, пожалел, потому что не истёк кровью, а был спасён врачами. Сначала он находился в клинике под присмотром полицейских, а недавно его перевели в медучреждение ФСИН.
Известно, что Тулина была кандидатом экономических наук, старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин ВоГУ Она познакомилась со своим убийцей на занятиях в вузе.
Тот был студентом из Таджикистана, который находился в РФ по программе международного обучения. Менгибоев заканчивал 4-й курс журфака. Кроме этого, как пишут местные СМИ, занимал пост председателя Ассоциации иностранных студентов ВоГУ.
У погибшей остались 2 ребёнка, одному из которых нет еще и года. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 105 УК РФ "Убийство".
Ранее, выступая на онлайн-совещании, глава Следкома обнародовал статистику по преступлениям среди мигрантов в РФ. В частности, сообщил А.Бастрыкин, количество преступлений, относящихся к категории "тяжкие", за последние месяцы 2024 года возросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И, похоже, эта тенденция и не думает меняться, т.к. за нож берутся не только малограмотные гастарбайтеры, с трудом говорящие по-русски, но даже те, кто, кого, казалось бы, можно отнести к категории более развитых и думающих. Даже в этом случае менталитет остаётся прежним.
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Видимо только этот гиббон на неё и позарился.
Но сути дела это не меняет.
Нехрен с этими бабуинами связываться
женщины,не общайтесь с этими мразями! приезжающий сюда косоглазый сброд это
в основном отсидевшие у себя преступники или те,кто в розыске.
встречайтесь с русскими мужчинами.