Могила Дэниела «Бешеного пса» Моргана и его история

Этот персонаж успел за время своей жизни попортить немало крови добропорядочным австралийцам. Но, несмотря на это, его могила превратилась в одну из местных достопримечательностей после того, как отбитый бушрейнджер всё же получил своё.
Дэниел «Бешеный пёс» Морган (при рождении Джон Фуллер) – один из самых известных австралийских бандитов, которого однажды назвали самым кровожадным разбойником, когда-либо промышлявшим в австралийском буше.
Родившись в 1830 году в семье Мэри Оуэн и Джорджа Фуллера, будущий разбойник начал воровать лошадей и скот в подростковом возрасте. Со временем он стал печально известным виртуозным конокрадом. Время, проведённое за свои проделки в тюрьме, закалило Моргана. И в итоге он выбрал карьеру отпетого разбойника.
В 1854 году Морган был схвачен в Новом Южном Уэльсе, отбыл второй тюремный срок и был приговорён к каторжным работам. Он отсидел шесть лет, причём первые два года в кандалах.
Выйдя на свободу, Морган вскоре вернулся к привычной преступной деятельности, нападая на путешественников в окрестностях Вагги и терроризируя район Риверина в Новом Южном Уэльсе. Он стрелял в каждого, кто выступал против него, будь то полицейские или безоружные граждане.
В соседнем штате Виктория полиция объявила, что если Морган пересечёт реку Муррей, то будет схвачен в течение 48 часов. Вызов оказался слишком заманчивым, чтобы Морган мог устоять. Он переправился через реку в апреле 1865 года и в течение двух дней ограбил три дома, сжёг стога сена и хозяйственные постройки, а также задержал повозки на дороге.
8 апреля Морган захватил последнюю в своей преступной карьере собственность – лодочную станцию Пичелба. Он потребовал семью Макферсонов приготовить еду и обеспечить ему развлечения и остался в доме на ночь. Но няне удалось сбежать и поднять тревогу.
Когда на следующее утро Морган вышел из дома, его встретили около 40 вооружённых полицейских и добровольцев. Он был застрелен – пулю в спину всадил охотник за головами Джон Вендлан – и умер в тот же день.
После смерти голова Моргана была отделена от тела и отправлена в Мельбурнский университет для изучения. Она прибыла в таком плохом состоянии, что форма черепа не могла быть проанализирована предвкушавшими интересный объект френологами. Поговаривали, что довольные местные успели поиграть ею в футбол перед отправкой. Оставшаяся часть тела была похоронена на кладбище Вангаратты, где место его захоронения отмечено большим валуном.
О Моргане написано несколько книг. Но прославился персонаж благодаря фильму 1976 года «Бешеный пёс Морган», главную роль в котором сыграл Деннис Хоппер.
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