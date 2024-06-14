Могила Дэниела «Бешеного пса» Моргана и его история

В соседнем штате Виктория полиция объявила, что если Морган пересечёт реку Муррей, то будет схвачен в течение 48 часов. Вызов оказался слишком заманчивым, чтобы Морган мог устоять. Он переправился через реку в апреле 1865 года и в течение двух дней ограбил три дома, сжёг стога сена и хозяйственные постройки, а также задержал повозки на дороге.