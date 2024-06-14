У меня есть мысль, и я её думаю

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Иногда размышления над каким-то вопросом или проблемой затягиваются и заставляют нас впасть в своеобразный ступор. Вид при этом со стороны получается презабавнейший.
Но ещё смешнее выглядят наши пушистые друзья в амплуа доморощенных мыслителей. О чём они думают, принимая такой расслабленный, отрешённый и одновременно сосредоточенный вид? Никто не знает. Да это и не нужно, когда рядом есть такие чудесные размышляльщики.
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