У меня есть мысль, и я её думаю

Но ещё смешнее выглядят наши пушистые друзья в амплуа доморощенных мыслителей. О чём они думают, принимая такой расслабленный, отрешённый и одновременно сосредоточенный вид? Никто не знает. Да это и не нужно, когда рядом есть такие чудесные размышляльщики.