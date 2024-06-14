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У меня есть мысль, и я её думаю

У меня есть мысль, и я её думаю

Автор:
14 июня 2024 15:21
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Мысль   Питомец   вид   думать   кошка   милота   размышление   собака   фото   
872
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Иногда размышления над каким-то вопросом или проблемой затягиваются и заставляют нас впасть в своеобразный ступор. Вид при этом со стороны получается презабавнейший.

Но ещё смешнее выглядят наши пушистые друзья в амплуа доморощенных мыслителей. О чём они думают, принимая такой расслабленный, отрешённый и одновременно сосредоточенный вид? Никто не знает. Да это и не нужно, когда рядом есть такие чудесные размышляльщики.

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Метки: Животное   Мысль   Питомец   вид   думать   кошка   милота   размышление   собака   фото   
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1  комментарий
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Павел Полчаса назад
Животинки!!!!!!
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2527 постов (2263 в горячем)

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