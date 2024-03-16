"Рот закрой! Пасть порву!": в Астрахани пассажирка сделала замечание водителю маршрутки - и нарвалась на угрозы и оскорбления

В Астрахани до недавнего времени автобусов практически не было (а троллейбусы и трамваи изжили так давно, что о них помнят лишь старожилы). Пассажиров по городу развозили лишь маршрутки. Сейчас автобусов много, и маршрутчики очень недовольны этим явлением. Им бы беречь каждого, кто соглашается ездить на этих колымагах, но какой бородач сможет проглотить обиду, когда ему прилюдно делают замечание. Да кто? Женщина!

Пассажирка возмутилась тем, что водила неаккуратно вёл авто - и нарвалась на неприкрытые угрозы. Гражданин неславянской наружности, отчаянно матерясь и жестикулируя, пообещал "порвать пасть" и изнасиловать женщину.