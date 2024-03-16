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"Рот закрой! Пасть порву!": в Астрахани пассажирка сделала замечание водителю маршрутки - и нарвалась на угрозы и оскорбления

"Рот закрой! Пасть порву!": в Астрахани пассажирка сделала замечание водителю маршрутки - и нарвалась на угрозы и оскорбления

Автор:
16 марта 2024 10:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Астрахань   Видео   Угрозы   водитель   маршрутка   полиция   хулиганство   
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Через время бородач, растеряв свой пыл, уже извинялся.

В Астрахани до недавнего времени автобусов практически не было (а троллейбусы и трамваи изжили так давно, что о них помнят лишь старожилы). Пассажиров по городу развозили лишь маршрутки. Сейчас автобусов много, и маршрутчики очень недовольны этим явлением. Им бы беречь каждого, кто соглашается ездить на этих колымагах, но какой бородач сможет проглотить обиду, когда ему прилюдно делают замечание. Да кто? Женщина!


Пассажирка возмутилась тем, что водила неаккуратно вёл авто - и нарвалась на неприкрытые угрозы. Гражданин неславянской наружности, отчаянно матерясь и жестикулируя, пообещал "порвать пасть" и изнасиловать женщину.



К счастью, кто-то из пассажиров снял безобразную сцену на камеру и выложил видео в соцсетях, чтобы горожане знали своих героев в лицо.


Спустя время бравый маршрутчик уже извинялся на камеру в полиции.


Как сообщает Телеграм-канал "Астраханская полиция", на водитель маршрутки 1983 года рождения был составлен административный материал по ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Угрожавшей пассажирке либо заплатит штраф, либо будет подвергнут аресту на 15 суток. Решение о мере ответственности примет суд.


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Метки: Астрахань   Видео   Угрозы   водитель   маршрутка   полиция   хулиганство   
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9  комментариев
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1k
Darki 52 минуты назад
Очень нравятся такие темы с двумя видео,на одной горный ишак весь из себя крутой и непобедимый,а на втором таким каким должен быть в России,тихим и извиняться.
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1k
Странник 18 минут назад
на передовую СВО этого выродка, что бы другим не повадно было.
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4k
Василий Афиногенов 20 минут назад
о,безнациональная вешалка для бороды!обезьяна!
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29k
Alex Полчаса назад
Ослойоп
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39k
russger Полчаса назад
Штраф, 15 суток. Обратно в горы всей семьёй накуй.
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4k
Максим Макашев Полчаса назад
ну ПОЧЕМУ и6лищще этого горного ишака замазали? Несовершеннолетний??? Страна должна знать ХЕРоев в лицо!
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