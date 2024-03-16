"Рот закрой! Пасть порву!": в Астрахани пассажирка сделала замечание водителю маршрутки - и нарвалась на угрозы и оскорбления

Через время бородач, растеряв свой пыл, уже извинялся.
В Астрахани до недавнего времени автобусов практически не было (а троллейбусы и трамваи изжили так давно, что о них помнят лишь старожилы). Пассажиров по городу развозили лишь маршрутки. Сейчас автобусов много, и маршрутчики очень недовольны этим явлением. Им бы беречь каждого, кто соглашается ездить на этих колымагах, но какой бородач сможет проглотить обиду, когда ему прилюдно делают замечание. Да кто? Женщина!
Пассажирка возмутилась тем, что водила неаккуратно вёл авто - и нарвалась на неприкрытые угрозы. Гражданин неславянской наружности, отчаянно матерясь и жестикулируя, пообещал "порвать пасть" и изнасиловать женщину.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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К счастью, кто-то из пассажиров снял безобразную сцену на камеру и выложил видео в соцсетях, чтобы горожане знали своих героев в лицо.
Спустя время бравый маршрутчик уже извинялся на камеру в полиции.
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Как сообщает Телеграм-канал "Астраханская полиция", на водитель маршрутки 1983 года рождения был составлен административный материал по ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Угрожавшей пассажирке либо заплатит штраф, либо будет подвергнут аресту на 15 суток. Решение о мере ответственности примет суд.
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