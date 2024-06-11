История спасения: как облезлая доходяга оказалась пушистым и дружелюбным псом

Зоозащитник Рето и его коллеги из Furry Luck Bali Ev спасли еще одну жизнь на Бали. Бобби был найден на улице и, судя по всему, долгое время страдал. Поначалу пес очень боялся людей и кусался, если кто-то пытался к нему прикоснуться.

Однако благодаря любви и заботе он постепенно восстановился и превратился в весёлого и любящего пса. Истории таких собак, как Бобби, — пример того, какую неоценимую помощь могут оказать бездомным животным зоозащитные организации.