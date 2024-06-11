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История спасения: как облезлая доходяга оказалась пушистым и дружелюбным псом

История спасения: как облезлая доходяга оказалась пушистым и дружелюбным псом

Автор:
11 июня 2024 12:36
Сообщество : Животные
Метки: бездомный пёс   до и после   добрый пост   зоозащитники   помощь бездомным животным   спасение животных   спасение собаки   трансформация   
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История собаки по кличке Бобби — это трогательный и вдохновляющий рассказ о работе волонтёров из организации по защите животных Furry Luck Bali Ev на Бали. В принципе, даже рассказывать ничего не нужно — достаточно взглянуть на фотографии животного «до» и «после», и вы всё поймёте.


Зоозащитник Рето и его коллеги из Furry Luck Bali Ev спасли еще одну жизнь на Бали. Бобби был найден на улице и, судя по всему, долгое время страдал. Поначалу пес очень боялся людей и кусался, если кто-то пытался к нему прикоснуться.


Однако благодаря любви и заботе он постепенно восстановился и превратился в весёлого и любящего пса. Истории таких собак, как Бобби, — пример того, какую неоценимую помощь могут оказать бездомным животным зоозащитные организации.


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Рето рассказал о том, как удалось завоевать доверие этого измученного пса, учитывая его изначальные страх и агрессию:


«Бобби был очень сосредоточен на еде, и мы воспользовались этим. Вначале мы всегда давали еду из рук, и через некоторое время он брал ее, так что мы смогли постепенно завоевать доверие. Иногда мы просто сидели по полчаса и ничего не делали, и он мог сам решить, подойдет ли он и захочет ли понюхать».


«Для нас очень важно, чтобы он попал в хорошую семью, которая будет заботиться о нем и уделять ему время, — говорит Рето. — За ним нужно много ухаживать, ведь у него теперь очень длинная и густая шерсть. Мы ищем для него идеальную семью, которая будет уделять ему много внимания, и дом, где у него будет сад, в котором он сможет играть».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бездомный пёс   до и после   добрый пост   зоозащитники   помощь бездомным животным   спасение животных   спасение собаки   трансформация   
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