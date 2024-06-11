История спасения: как облезлая доходяга оказалась пушистым и дружелюбным псом

История собаки по кличке Бобби — это трогательный и вдохновляющий рассказ о работе волонтёров из организации по защите животных Furry Luck Bali Ev на Бали. В принципе, даже рассказывать ничего не нужно — достаточно взглянуть на фотографии животного «до» и «после», и вы всё поймёте.
Зоозащитник Рето и его коллеги из Furry Luck Bali Ev спасли еще одну жизнь на Бали. Бобби был найден на улице и, судя по всему, долгое время страдал. Поначалу пес очень боялся людей и кусался, если кто-то пытался к нему прикоснуться.
Однако благодаря любви и заботе он постепенно восстановился и превратился в весёлого и любящего пса. Истории таких собак, как Бобби, — пример того, какую неоценимую помощь могут оказать бездомным животным зоозащитные организации.
Это Бобби, ласковый и игривый пёс. У него было непростое прошлое. А теперь он ищет семью (и обязательно найдёт!)
Рето рассказал о том, как удалось завоевать доверие этого измученного пса, учитывая его изначальные страх и агрессию:
«Бобби был очень сосредоточен на еде, и мы воспользовались этим. Вначале мы всегда давали еду из рук, и через некоторое время он брал ее, так что мы смогли постепенно завоевать доверие. Иногда мы просто сидели по полчаса и ничего не делали, и он мог сам решить, подойдет ли он и захочет ли понюхать».
Собака страдала от чесотки, грибковой инфекции, паразитов в крови и анемии. Ему нужен был курс лечения от всех этих заболеваний, который длился месяц
Бобби понадобилось 3 недели, чтобы завоевать доверие спасателей, 2 месяца, чтобы отрастить шерсть, а остальное уже история
«Для нас очень важно, чтобы он попал в хорошую семью, которая будет заботиться о нем и уделять ему время, — говорит Рето. — За ним нужно много ухаживать, ведь у него теперь очень длинная и густая шерсть. Мы ищем для него идеальную семью, которая будет уделять ему много внимания, и дом, где у него будет сад, в котором он сможет играть».
«Бобби прекрасно уживается в стае, любит играть с другими собаками, а когда их становится слишком много, отстраняется. Он один из тех, кто реже всего вступает в драку»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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