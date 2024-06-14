Пермячка отказалась платить за такси, потому что она «во всём главная»

Конфликт девушки с водителем попал в поле зрения видеорегистратора. Как рассказал в соцсетях сам таксист, он взял заказ от аэропорта до улицы Героев Хасана. В графе «способ оплаты» стоял вариант «наличные». Однако денег мужчина так и не получил: клиентка стала с ним спорить, а после этого просто вышла из машины.