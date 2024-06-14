Пермячка отказалась платить за такси, потому что она «во всём главная»

Пассажирка заявила, что для неё всё бесплатно!
Конфликт девушки с водителем попал в поле зрения видеорегистратора. Как рассказал в соцсетях сам таксист, он взял заказ от аэропорта до улицы Героев Хасана. В графе «способ оплаты» стоял вариант «наличные». Однако денег мужчина так и не получил: клиентка стала с ним спорить, а после этого просто вышла из машины.
В пресс-службу Яндекс Go. подтвердили, что такой случай в Перми был.
— Мы уже связались с водителем — ему сразу же компенсировали неоплаченную поездку. По правилам сервиса, если пассажир вновь не оплатит поездку, то ему временно нельзя будет выбирать способ оплаты наличными — только картой
Источник:
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То есть как минимум дважды можно не заплатить? )))
Сама улица Героев Хасана длиной 6 км. В зависимости от того, до какого участка ехать расстояние от аэропорта 18 - 20 км.