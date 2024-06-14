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Пермячка отказалась платить за такси, потому что она «во всём главная»

Пермячка отказалась платить за такси, потому что она «во всём главная»

Автор:
14 июня 2024 10:21
Сообщество : Таксисты
Метки: Пермь   Такси   бесплатно   ввидео   конфликт   оплата   пассажирка   таксисит   
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Пассажирка заявила, что для неё всё бесплатно!

Конфликт девушки с водителем попал в поле зрения видеорегистратора. Как рассказал в соцсетях сам таксист, он взял заказ от аэропорта до улицы Героев Хасана. В графе «способ оплаты» стоял вариант «наличные». Однако денег мужчина так и не получил: клиентка стала с ним спорить, а после этого просто вышла из машины.

В пресс-службу Яндекс Go. подтвердили, что такой случай в Перми был.

— Мы уже связались с водителем — ему сразу же компенсировали неоплаченную поездку. По правилам сервиса, если пассажир вновь не оплатит поездку, то ему временно нельзя будет выбирать способ оплаты наличными — только картой


Источник:

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Метки: Пермь   Такси   бесплатно   ввидео   конфликт   оплата   пассажирка   таксисит   
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23  комментария
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19k
ron Час назад
По правилам сервиса, если пассажир вновь не оплатит поездку, то ему временно нельзя будет выбирать способ оплаты наличными только картой
===
То есть как минимум дважды можно не заплатить? )))
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128k
Аааа 6 минут назад
Ссылка coub.com
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11k
Zhora 23 минуты назад
Тогда бесплатный ми.нет водителю.
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1k
Corkscrew 23 минуты назад
На наркотики её было бы неплохо проверить и у психиатра тоже.
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41k
russger Полчаса назад
Ну тут либо постанова, либо баба просто "прикольнулась" и развела водилу
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18k
Majul Полчаса назад
Идиотка...
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10k
Роман 41 минуту назад
блин это новый уровень развода с троллингом? Водитель там даже не знает, ему смеяться или плакать. В противном случае бедный ее мужик.
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12k
Дмитрий Час назад
Прям в тему:
Ссылка www.youtube.com
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15k
Владимир Час назад
А заблокировать её нахер не судьба? Или она главная?
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28k
Sheir Час назад
Пермь небольшой город. Вряд ли ее поездка была длинее 15-20 км и дороже 300р. Так гнусно себя вести из-за трехсот рублей? Позорище убогое.
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415
bambooworm Sheir 5 минут назад
Хасана длинная. Но все равно не больше километров 20-30 получится.
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5k
Горожанин Час назад
А что, так можно что ли? Административный и уголовный кодекс уже перестали действовать?
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446
Matias Час назад
А у меня в детстве был велик "Пермь"...
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446
Matias Alex ASK Час назад
Точно "Пермь". "Кама" была с маленькими и толстыми колёсами. "Пермь" же больше походил на "Салют". Фирштэе, майн херц?
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