Оползень едва не завалил грузовик

17 мая небольшой грузовик, проезжающий в скалистой местности, близ населённого пункта Джалан Селайо (провинция Западная Суматра, Индонезия), чудом не угодил под обрушившуюся горную породу.

Свидетелями драматичного инцидента стали жители, также прокладывающие маршрут через этот район. Один из очевидцев успел запечатлеть рискованный заезд водителя.

По сообщениям СМИ, обошлось без жертв. В настоящее время этот маршрут остается непроходимым и контролируется местными стражами правопорядка.