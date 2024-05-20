FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1437 постов • 60 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Оползень едва не завалил грузовик

Оползень едва не завалил грузовик

Автор:
20 мая 2024 07:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индонезия   Оползень   в мире   грузовик   повезло   
422
1
1

В сети появилось видео схода оползня, которые едва не засыпал небольшой грузовик с водителем. Инцидент произошёл в Индонезии.

17 мая небольшой грузовик, проезжающий в скалистой местности, близ населённого пункта Джалан Селайо (провинция Западная Суматра, Индонезия), чудом не угодил под обрушившуюся горную породу.
Свидетелями драматичного инцидента стали жители, также прокладывающие маршрут через этот район. Один из очевидцев успел запечатлеть рискованный заезд водителя.

По сообщениям СМИ, обошлось без жертв. В настоящее время этот маршрут остается непроходимым и контролируется местными стражами правопорядка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Индонезия   Оползень   в мире   грузовик   повезло   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3275 постов (3216 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1025010



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась чеченка, попросившая не выдавать её родственникам
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась...
Интересные моменты на съемках культовых и популярных фильмов ХХ века
Интересные моменты на съемках культовых и популярных фильмов ХХ века
Набирающие популярность в сообществах
Как я ловил мышь самым гуманным способом
Как я ловил мышь самым гуманным способом
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#интересно#съемка#природа#насекомые#криминал
#животные#люди#забавно#полиция#актеры#Юмор#милота#дети
#в мире#факты#кино#фильм#Россия#сарказм#авария
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) Грузовик чуть не задавил ребёнка Грузовик чуть не задавил ребёнка Незваный гость разогнал пожилых картёжниц Незваный гость разогнал пожилых картёжниц Красота по-индонезийски – заточенные акульи зубы Красота по-индонезийски – заточенные акульи зубы Волна накрыла любопытных туристов в Китае Волна накрыла любопытных туристов в Китае В Индонезии сотни добровольцев чистят реки от мусора В Индонезии сотни добровольцев чистят реки от мусора

На что жалуетесь?

Вернуться