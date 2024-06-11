В Приморье спасли лошадь, провалившуюся в погреб

В Дальнегорске специалисты МЧС провели необычную спасательную операцию. Мужчины доставали лошадь, провалившуюся в погреб заброшенного дома. Животное простояло там 2 дня.
В Приморье спасатели четыре часа доставали лошадь, провалившуюся в погреб заброшенного дома.
У жительницы Дальнегорска потерялась лошадь Багира. Спустя два дня собака прохожего нашла ее в метровой яме погреба. Пришлось обращаться за помощью к спасателям. Сначала специалисты долго увеличивали проём, а потом использовали подъёмник. Сейчас с Багирой всё в порядке, ее вернули хозяевам.
"Чтобы добраться до "пленницы", сотрудники МЧС России с помощью гидравлического инструмента и бензорезов несколько часов увеличивали проем погреба. Пробравшись к лошади, с помощью подъемника Багиру стали вытаскивать наружу. Белогривая вела себя очень буйно, для безопасности спасатели вручную соорудили деревянный щит, на который поставили напуганное животное", — отметили в МЧС.
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