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В Приморье спасли лошадь, провалившуюся в погреб

В Приморье спасли лошадь, провалившуюся в погреб

Автор:
11 июня 2024 08:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Приморье   Россия   Спасение   животные   лошадь   
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В Дальнегорске специалисты МЧС провели необычную спасательную операцию. Мужчины доставали лошадь, провалившуюся в погреб заброшенного дома. Животное простояло там 2 дня.

В Приморье спасатели четыре часа доставали лошадь, провалившуюся в погреб заброшенного дома.

У жительницы Дальнегорска потерялась лошадь Багира. Спустя два дня собака прохожего нашла ее в метровой яме погреба. Пришлось обращаться за помощью к спасателям. Сначала специалисты долго увеличивали проём, а потом использовали подъёмник. Сейчас с Багирой всё в порядке, ее вернули хозяевам.

"Чтобы добраться до "пленницы", сотрудники МЧС России с помощью гидравлического инструмента и бензорезов несколько часов увеличивали проем погреба. Пробравшись к лошади, с помощью подъемника Багиру стали вытаскивать наружу. Белогривая вела себя очень буйно, для безопасности спасатели вручную соорудили деревянный щит, на который поставили напуганное животное", — отметили в МЧС.

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Метки: Видео   Приморье   Россия   Спасение   животные   лошадь   
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