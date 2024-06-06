С бразильскими полицейскими шутки плохи

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Парень решил подраться с одним из сотрудников полиции. Вскоре он понял, что это было не лучшей идеей.
Хромал на одну ногу, теперь будет на две.
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Так держать, Бразилия)!
Не поедет в "Зенит"..
Почему бразильцы/американцы/прочие так быстро пользуются оружием? Потомучто все это регламентировано не только законами и нормами права, но и сложившимися нравами общества. Короче, для тебя и подобных - полицейский знает, что его не накажет начальники и братья подстреленного не будут его ждать у дома.
А как у нас? А у нас - в каждой деревне свой уклад и свои начальник. Ну разрешили им стрелять. Подстрелил полицейский макаку - начальник его высушит за расход боеприпасов и износ казенного оружия, прокуроры и следаки ради премии посодют полицейского на неправильно направленный угол оружия в сторону гражданина, бират за брата будет встречать полицейского дома и угрожать его семье. Забыли про новосибирского гаишника - его же "свои" сдали, жена подняла кипишь - Бастрыкин проснулся.
А вот грохнут тебя - так никто и не возбудится. Ты один и на тебя всем плевать.