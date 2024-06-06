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С бразильскими полицейскими шутки плохи

С бразильскими полицейскими шутки плохи

Автор:
06 июня 2024 12:31
Метки: Бразилия   Видео   драка   инцидент   люди   полицейские   полиция   
2831
1
1

Парень решил подраться с одним из сотрудников полиции. Вскоре он понял, что это было не лучшей идеей.

Хромал на одну ногу, теперь будет на две.

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Метки: Бразилия   Видео   драка   инцидент   люди   полицейские   полиция   
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39  комментариев
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12k
Дмитрий Час назад
У нас бы сейчас пол часа наблюдали, как долго и нудно уговаривают гопника. Потом начинают вдвоём его заламывать. Пребывает подмога, в лице пары нарядов ППС или ДПС(а это минимум 4 человека!), которая подключается к процессу задержания. И вот всей этой толпой они доблестно, кое как запихивают сопротивляющееся тело в клетку УАЗика! После чего, собирая потерянные фуражки, вся эта кавалькада покидает место выступления!
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11k
Клёст 4 минуты назад
Ха!)) И курицы, смотрите, не бросаются как у нас цыганки отбивать, а держат дистанцию: знают что в пузо заряд получат.
Так держать, Бразилия)!
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1k
Дмитрий 4 минуты назад
Ссылка youtu.be
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46k
Aleks 8 минут назад
Вот, что значит не цивилизованная страна... В цивилизованной нации США высадил бы мент в паренька всю обойму. И судьям проще и тюрьмы чище
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30k
Егор 9 минут назад
Бразилия такая - быстро ориентироваться учит.
Ссылка youtu.be
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25k
MrGod 9 минут назад
Грамотная и быстрая работа полиции, нашим бы поучиться.
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26k
Михаил Сметанкин 19 минут назад
Ну у них ситуация такая, что легче с начала стрелять, а потом задавать вопросы.
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−7
МИХАН 19 минут назад
Взглядом завалил ,красава
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2k
smokes Полчаса назад
Ну все правильно, там особо не церемонятся.. попытался нанести вред представителю власти, получи пулю в ногу.. главное чтоб полицейские не восприняли истерические крики, как угрозу своим барабанным перепонкам, а то и баб орущих рядом положат..
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12k
BarOb Полчаса назад
Вроде всё по уму
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5k
Kozlodoev Полчаса назад
Одним потенциальным футболистом меньше стало...
Не поедет в "Зенит"..
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918
ghor 36 минут назад
Сдаётся мне, это был велосипедист!
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4k
cnob7 37 минут назад
аплодирую стоя. не понимаю, почему нашим таких полномочий не дают
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13k
Karelian 38 минут назад
Это его второй арест
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1k
Alexandr 42 минуты назад
А интересно, экоактивисты в Бразилии есть?
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3k
Сергей Викторович 47 минут назад
Им, конечно, надо еще разрешить пристреливать виззжщих баб.
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33
uid-tfwhppoz Сергей Викторович 38 минут назад
ага. будьте готовы, что вашу маму пристрелят. ну так, чтобы не визжала.
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7k
мемфрид 51 минуту назад
А чего баб не подстрелили? Вопят как свиньи резанные
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1
Василий Задов 53 минуты назад
Выстрел в ногу - как манна небесная. Радость, блаженство, успех во всех делах, прикол, незабываемые впечатления на всю жизнь.
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31k
Serg2001 58 минут назад
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27k
ЦСКА 59 минут назад
Все российское МВД, к бразильякам на стажировку!
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10k
Alex Час назад
Ништяк! У нас бы так же черножопых валили...
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4007 постов (4001 в горячем)

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