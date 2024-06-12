Мужчина попытался заманить девушек в свой внедорожник и открыл стрельбу по их защитникам в Екатеринбурге

Сообщается, что инцидент произошёл поздно вечером 11 июня возле ЖК «Менделеев» на улице Мира. Судя по кадрам очевидцев, как минимум один подросток получил ранение. Однако в полиции ситуацию пока не комментировали. Девушки, к слову, свои продукты так и не вернули, они убежали, как только услышали первые выстрелы.



Если верить некоторым Telegram-каналам, мужчину на внедорожнике зовут Азимовым Исматом Яшар оглы. И он не в первый раз получает по лицу за своё поведение.