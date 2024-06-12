Мужчина попытался заманить девушек в свой внедорожник и открыл стрельбу по их защитникам в Екатеринбурге

Он отобрал у девушек продукты и надеялся их расположить к себе. Гениальный план.
Оригинальный и уголовно наказуемый способ знакомства продемонстрировал приезжий в Екатеринбурге. Он пристал к двум вышедшим из супермаркета девушкам и предложил сходить с ним в кафе. Получив отказ, он отобрал у них пакет с продуктами, положил в свой Range Rover и отъехал на находившуюся неподалёку парковку.
Девушки зашли обратно в магазин. Там их встретила компания подростков, которые краем глаза увидели странную ситуацию, и поинтересовались о произошедшем.
"Они спросили, что случилось, мы рассказали. Они пошли попытаться вразумить этого мужчину, завязалась драка, после чего мужчина достал пистолет и начал стрелять", — рассказала одна из пострадавших девушек.
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Сообщается, что инцидент произошёл поздно вечером 11 июня возле ЖК «Менделеев» на улице Мира. Судя по кадрам очевидцев, как минимум один подросток получил ранение. Однако в полиции ситуацию пока не комментировали. Девушки, к слову, свои продукты так и не вернули, они убежали, как только услышали первые выстрелы.
Если верить некоторым Telegram-каналам, мужчину на внедорожнике зовут Азимовым Исматом Яшар оглы. И он не в первый раз получает по лицу за своё поведение.
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Видимо макака совсем тупая или ей нравится ощущать боль, раз постоянно там нарывается на пи.дюлины. По ходу нужно чтобы кто-нибудь там дело до конца довел и упокоил обезьяну, а то мучается животное и другим жизнь портит.
Неужели все замнут?