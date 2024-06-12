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Мужчина попытался заманить девушек в свой внедорожник и открыл стрельбу по их защитникам в Екатеринбурге

Мужчина попытался заманить девушек в свой внедорожник и открыл стрельбу по их защитникам в Екатеринбурге

Автор:
12 июня 2024 13:52
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   екатеринбург   знакомство   конфликт   потасовка   продукты   стрельба   
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Он отобрал у девушек продукты и надеялся их расположить к себе. Гениальный план.

Оригинальный и уголовно наказуемый способ знакомства продемонстрировал приезжий в Екатеринбурге. Он пристал к двум вышедшим из супермаркета девушкам и предложил сходить с ним в кафе. Получив отказ, он отобрал у них пакет с продуктами, положил в свой Range Rover и отъехал на находившуюся неподалёку парковку.

Девушки зашли обратно в магазин. Там их встретила компания подростков, которые краем глаза увидели странную ситуацию, и поинтересовались о произошедшем.


"Они спросили, что случилось, мы рассказали. Они пошли попытаться вразумить этого мужчину, завязалась драка, после чего мужчина достал пистолет и начал стрелять", — рассказала одна из пострадавших девушек.

Сообщается, что инцидент произошёл поздно вечером 11 июня возле ЖК «Менделеев» на улице Мира. Судя по кадрам очевидцев, как минимум один подросток получил ранение. Однако в полиции ситуацию пока не комментировали. Девушки, к слову, свои продукты так и не вернули, они убежали, как только услышали первые выстрелы.

Если верить некоторым Telegram-каналам, мужчину на внедорожнике зовут Азимовым Исматом Яшар оглы. И он не в первый раз получает по лицу за своё поведение.

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Метки: Видео   екатеринбург   знакомство   конфликт   потасовка   продукты   стрельба   
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27  комментариев
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1k
Corkscrew Час назад
«Если верить некоторым Telegram-каналам, мужчину на внедорожнике зовут Азимовым Исматом Яшар оглы. И он не в первый раз получает по лицу за своё поведение.»

Видимо макака совсем тупая или ей нравится ощущать боль, раз постоянно там нарывается на пи.дюлины. По ходу нужно чтобы кто-нибудь там дело до конца довел и упокоил обезьяну, а то мучается животное и другим жизнь портит.
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5k
Горожанин 20 секунд назад
Азимовы не те пошли. Фантазии не хватает.
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52k
Элек Мек 3 минуты назад
Почему монобровный без намордника?
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15k
кот базилий 8 минут назад
А рожа какая тупая, это он так резвится на улице
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19k
Kucher 9 минут назад
Типичное поведение типичного оглы. Типичная (то есть никакая) реакция полиции - будет окрик сверху, тогда начнут шевелиться, не будет - пальцем о палец не ударят. Подключится ОПГ-диаспора ублюдков-азеров, так вообще пацанов могут виноватыми сделать. Всё как всегда.
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15k
кот базилий 13 минут назад
Дурак азим обезьяна. Слава с люлями пришла внезапно, но по заказу.
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363
Эрик Картман 17 минут назад
Подозреваю "россиянин" с выводком черных ублюдков.
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13k
butata 18 минут назад
Сжечь обезьяну
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244
r3mba4 19 минут назад
РИА Новости: Путин рассказал о стремлении сделать Россию комфортной для мигрантов.
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9k
Андрей 21 минуту назад (изменен)
да он же явно в неадекватном состоянии за руль сел. Надеюсь полиция в том числе по этому поводу возбудится и проведёт проверку.
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8k
Neo 22 минуты назад
"Как утверждается, Азимова однажды избил автолюбитель за дерзость на дороге" - так он коллекционер!
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469
Dragon Neo 8 минут назад
Как в анекдоте: "скажи правду, мужик, ты же сюда не ради охоты ходишь?"
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1k
manowar _by Полчаса назад
Вот поэтому тупых дикарей нужно не бить, а забивать наглухо - они всё равно необучаемые. Валить весь этот скот нужно координированно и начинать нужно с небольших поселений.
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16k
info-kozirev Полчаса назад
Валить этого скота,все равно человека из него уже не получится,вонючий азер дохрена себе позволяет,ишак аульный.
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440
ViciousSnake 44 минуты назад
Абсолютный выродок и ЧМО.
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7k
livaneth 46 минут назад
А если девушки накатают заяву и проложат чек из супермаркета на продукты, будут ли приезжего судить за грабёж?
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25k
Valiko 46 минут назад
Азимов уже не тот, что раньше.
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63k
dima423 Час назад
Епанутый необучаемый ослоеп... таким на свободе не место, а в РФ и подавно...
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14k
Андрей А Час назад
Иностранный специалист на несколько статей себе на собирал.
Неужели все замнут?
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4k
Rom Час назад
Макака очередная
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3k
веселый просто Час назад
А почему грабеж не возбуждают?
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Burzum
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  • 2146 постов (2155 в горячем)
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