Кот показал, насколько ему чужды хозяйские поцелуи

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Несмотря на то, что поцелуи — не только самое распространенное и искреннее проявление чувств, но и одно из самых приятных мероприятий, не все их любят. В это число можно отнести примерно 90% котиков. Они могут бесконечно любит нас, но поцелуи — увольте!
В этом ролике как раз такой экземпляр. В то время, как хозяйка настойчиво пытается его поцеловать, он всеми путями уворачивается и даже совсем не скрывает своего отвращения к губам хозяйки.
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