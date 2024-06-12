Кот показал, насколько ему чужды хозяйские поцелуи

Несмотря на то, что поцелуи — не только самое распространенное и искреннее проявление чувств, но и одно из самых приятных мероприятий, не все их любят. В это число можно отнести примерно 90% котиков. Они могут бесконечно любит нас, но поцелуи — увольте!