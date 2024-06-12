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Сообщество Без кота и жизнь не та 2439 постов • 519 подписчиков подписаться
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Кот показал, насколько ему чужды хозяйские поцелуи

Кот показал, насколько ему чужды хозяйские поцелуи

Автор:
12 июня 2024 09:52
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   животные   кот   милота   поцелууй   
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Несмотря на то, что поцелуи — не только самое распространенное и искреннее проявление чувств, но и одно из самых приятных мероприятий, не все их любят. В это число можно отнести примерно 90% котиков. Они могут бесконечно любит нас, но поцелуи — увольте!

В этом ролике как раз такой экземпляр. В то время, как хозяйка настойчиво пытается его поцеловать, он всеми путями уворачивается и даже совсем не скрывает своего отвращения к губам хозяйки.

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Метки: Видео   Реакция   животные   кот   милота   поцелууй   
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4  комментария
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907k
А.Берестенко 48 минут назад
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38k
Юрий Секунду назад
Коту не нравятся её духи. Они ему противны...
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3k
Звёздный странник Полчаса назад
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3k
Звёздный странник Полчаса назад
Может он просто видел, что она этими губами делала со своим парнем?
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2317 постов (2220 в горячем)

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