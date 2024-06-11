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В Новосибирске водитель скорой помощи с помощью кулаков объяснил другому автомобилисту, что имеет право приоритетного проезда в сложившейся дорожной ситуации. Вроде бы сработало.
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Отдел по работе с молодежью-Бомж Компот
Отдел по регулировке дорожного движения-водитель скорой(к сожалению имя неизвестно)
Кто ещё накинет ведомств и представителей?
В самый раз - баллон перца.