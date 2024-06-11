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Добро должно быть с кулаками

Добро должно быть с кулаками

Автор:
11 июня 2024 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   драка   машина   мордобой   скорая помощь   
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В Новосибирске водитель скорой помощи с помощью кулаков объяснил другому автомобилисту, что имеет право приоритетного проезда в сложившейся дорожной ситуации. Вроде бы сработало.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   драка   машина   мордобой   скорая помощь   
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16  комментариев
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151k
parallax 2 часа назад
До некоторых вежливая просьба доходит исключительно через люли.
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4k
Rom 13 минут назад
Молодец! Поддерживаю! И не надо тут сейчас проявляться тем, кто ныть начнет - "не имеет права, привлечь к ответственности"... Насрать! По закону да, нельзя. Но когда столько тварей вокруг, так им и надо!
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3k
Сергей Викторович 14 минут назад
Ну так бы стразу и сказал! :))))
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24k
Слепой Пью 20 минут назад
Недавней интеллиХрентной мамзели из Петербургера так бы насовать стоило!
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2k
Михаил Полчаса назад
Правильный способ воспитания!
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23k
BiZ 36 минут назад
назначить его учителем математики
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1k
Kra 39 минут назад
Водитель психиатрической скорой
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3k
Igor Grishaev 45 минут назад
Доходчиво объяснил
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10k
Alex 59 минут назад
Ништяк!
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7
Маргарита Гневашева Час назад
Почему то некоторые принимают вежливость за слабость и как только вежливость кончается, бегут жаловаться всем и вся , что их таких хороших и красивых обидели , причем совершенно не заслуженно.
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3k
кОнь Юлий Час назад
Класс!У нас новый супергерой! Необходимо создать Суперлигу:
Отдел по работе с молодежью-Бомж Компот
Отдел по регулировке дорожного движения-водитель скорой(к сожалению имя неизвестно)
Кто ещё накинет ведомств и представителей?
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5k
kuchipachi Час назад
Предыстории нет. Из видео непонятно из-за чего конкретно возник конфликт. Вспоминая водителя скорой, клипы на скорости начал учить другого участника движения, создавая аварийную ситуацию, то может и тут не всё так однозначно. Не все водители скорых адекватны. Поэтому прям сразу судить кого то я бы не стал
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498
w mak Час назад
Хорошо, но мало.
В самый раз - баллон перца.
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416
ГТА Форевер 2 часа назад
Премию ему! А утырка водителя этого посадить!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1579 постов (1601 в горячем)

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