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В Балашихе два дня отмечали свадьбу со стрельбой и лезгинкой

В Балашихе два дня отмечали свадьбу со стрельбой и лезгинкой

Автор:
11 июня 2024 10:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   балашиха   кавказская свадьба   лезгинка   свадьба   стрельба   
1518
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Традиции, понимать надо.

Подмосковные понаехи устроили настоящий ад местным жителям, празднуя свадьбу на широкую ногу. Двухдневное мероприятие включало, помимо прочего, танцы под лезгинку и стрельбу. Напомним, всё происходившее снимали не в ауле, а в микрорайоне Подмосковья.


Причём, в пляс гости торжества могли пуститься где угодно: на парковке, у подъезда - словом, где застало настроение. Понятно, что все эти проявления не доставляли радости окружающим, т.к. на узких дорогах разъехаться было довольно сложно. Гостям праздника пытались делать замечание, но кто бы к ним прислушивался?



Жители ул. Реутовской в ЖК "Измайловский лес" решили подать коллективное заявление в полицию.

Информации о том, проводится ли проверка по факту стрельбы и нарушения порядка, пока нет. А вот в группе "Балашиха Life" в ВК на глаза попалось интересное мнение.



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Метки: Видео   Подмосковье   балашиха   кавказская свадьба   лезгинка   свадьба   стрельба   
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23  комментария
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27k
Sheir Час назад
Это не лезгинка. Это азерботские напевы. Азера в Москве в корягу о.х.у.е.л.и, гиждолахи.
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18k
jnkbxybr Минуту назад
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425
ViciousSnake 4 минуты назад
Я так понимаю что бесполезные и ни на что не годные продажные мусора получили от диаспоры богатые дары и теперь как обосравшиеся сучки тупо отмалчиваются по этому поводу, естественно ничего попутно не делая?
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14k
hunter 6 минут назад
мерзкие азербараны. чтоб вас всех к алиеву обратно выкинули с вашими вонючими флагами
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5k
РАТНИК 6 минут назад
человейники заполняются горными неандертальцами - Россия превратилась во вторую Францию по диким мигрантам.
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1k
Александр 8 минут назад
Азербайджанская диаспора или опг, называйте как хотите, давно и глобально пустила корни во все сферы нашей страны. От небольших ларьков, торгующих палью, просрочкой и водкой без лицензии, заканчивая мини городом-рынком "садовод". У них давно "свои" люди и во власти и в органах. Проблему нужно решать с верхов, по примеру нового министра обороны, когда приходит сторонний человек, "незапачканный и без интереса", и рубит всю крышу на корню.
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310k
Adat 14 минут назад
Уважать традиции других народов надо если они не нарушают порядок, уголовный кодекс и т.д., все таки мы многонациональная страна. Но за такой беспредел должен быть ответ. Первое что должно произойти так это выяснение личностей нарушителей и всех иностранных граждан немедленно депортировать без права обратного въезда, при чем нужна огласка в СМИ, что бы другие весельчаки видели и знали что их ждет за нарушение общественного порядка. Второе что должно произойти, это тщательное расследование и потом дела по тем представителям МВД кто это мгновенно не пресек после обращения граждан. Всех местных, всех тех кто стоял на пути следования и видел эту колонну, если останавливали то по любому за взятки отпускали. Должны быть заведены дела и обязательно полететь погоны руководства силовых структур на местах. Без того что не несут наказания те кто это должен пресекать, ничего не изменится.
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998
mik6059 23 минуты назад
Когда же кто-то начнет в ответ из боевого по этим обезьянам шмалять? Желательно из АГС
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13k
butata Полчаса назад
Сжечь обезьян
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350
Эрик Картман Полчаса назад
Давно пора организовываться и защищаться, хватит эту мерзость терпеть.
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1k
Corkscrew Полчаса назад
Ё.АНЫЕ АЗЕРЫ!!! ИХ ВСЕХ НУЖНО УБИВАТЬ!!! ДО ЕДИНОГО!!!
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189
Андрей Полчаса назад
ТТРЕБУЮ ПРИЗНАТЬ ДИАСПОРЫ ОПГ !
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505
deadDEVIL 43 минуты назад
ПРИЗНАТЬ ДИАСПОРЫ ОПГ!
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52k
Элек Мек 51 минуту назад
Фигня ещё в том,что у себя на родине они такого себе не позволяют.Печально всё это...
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52k
Элек Мек 53 минуты назад
А что поделать если Балашиха далеко от Москвы и полиции там нет...
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15k
Владимир 53 минуты назад
Мы походу не в России живем, Россиябиджан какой то.
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15k
кот базилий 57 минут назад
Вах! ничего не меняется и этих накажут "строго" - штрафом 500 рублей. Власти вы куда смотрите???Только пьянь гонять способны
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29k
Matrosskin Час назад
Пора вспоминать и наши традиции, например - традиционные игры
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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