В Балашихе два дня отмечали свадьбу со стрельбой и лезгинкой

Причём, в пляс гости торжества могли пуститься где угодно: на парковке, у подъезда - словом, где застало настроение. Понятно, что все эти проявления не доставляли радости окружающим, т.к. на узких дорогах разъехаться было довольно сложно. Гостям праздника пытались делать замечание, но кто бы к ним прислушивался?





