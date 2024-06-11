В Балашихе два дня отмечали свадьбу со стрельбой и лезгинкой

Традиции, понимать надо.
Подмосковные понаехи устроили настоящий ад местным жителям, празднуя свадьбу на широкую ногу. Двухдневное мероприятие включало, помимо прочего, танцы под лезгинку и стрельбу. Напомним, всё происходившее снимали не в ауле, а в микрорайоне Подмосковья.
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Причём, в пляс гости торжества могли пуститься где угодно: на парковке, у подъезда - словом, где застало настроение. Понятно, что все эти проявления не доставляли радости окружающим, т.к. на узких дорогах разъехаться было довольно сложно. Гостям праздника пытались делать замечание, но кто бы к ним прислушивался?
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Жители ул. Реутовской в ЖК "Измайловский лес" решили подать коллективное заявление в полицию.
Информации о том, проводится ли проверка по факту стрельбы и нарушения порядка, пока нет. А вот в группе "Балашиха Life" в ВК на глаза попалось интересное мнение.
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