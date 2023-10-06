Волна накрыла любопытных туристов в Китае

В Китае волна чуть не смыла в реку многочисленных туристов. Смельчаки собрались прибрежной зоне наблюдения за приливами и хотели сделать памятные фотографии, но недооценили мощь волны.
Водная стихия обрушилась на многочисленных туристов в живописной прибрежной зоне наблюдения за приливами в населённом пункте Янгуан (уезд Хайнин, городской округ Цзясин, провинция Чжэцзян, КНР).
«Средняя скорость прилива реки Цяньтан может достигать 5–7 метров в секунду. Если вас смоет, то шансы на выживание ничтожно малы. Будьте осторожны и не приближайтесь менее чем на пять метров к ограждению, наблюдая за живописным явлением», — говорится в обращении к посетителям, находящемся на входе к заповедной зоне.
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Однако мало кто прислушался к обращению. К счастью, никто из туристов серьезно не пострадал.
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