Волна накрыла любопытных туристов в Китае

«Средняя скорость прилива реки Цяньтан может достигать 5–7 метров в секунду. Если вас смоет, то шансы на выживание ничтожно малы. Будьте осторожны и не приближайтесь менее чем на пять метров к ограждению, наблюдая за живописным явлением», — говорится в обращении к посетителям, находящемся на входе к заповедной зоне.