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Волна накрыла любопытных туристов в Китае

Волна накрыла любопытных туристов в Китае

Автор:
06 октября 2023 09:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   в мире   волна   повезло   река   туристы   
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В Китае волна чуть не смыла в реку многочисленных туристов. Смельчаки собрались прибрежной зоне наблюдения за приливами и хотели сделать памятные фотографии, но недооценили мощь волны.

Водная стихия обрушилась на многочисленных туристов в живописной прибрежной зоне наблюдения за приливами в населённом пункте Янгуан (уезд Хайнин, городской округ Цзясин, провинция Чжэцзян, КНР).

«Средняя скорость прилива реки Цяньтан может достигать 5–7 метров в секунду. Если вас смоет, то шансы на выживание ничтожно малы. Будьте осторожны и не приближайтесь менее чем на пять метров к ограждению, наблюдая за живописным явлением», — говорится в обращении к посетителям, находящемся на входе к заповедной зоне.

Однако мало кто прислушался к обращению. К счастью, никто из туристов серьезно не пострадал.

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Метки: Видео   Китай   в мире   волна   повезло   река   туристы   
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