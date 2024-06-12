Парень снял на видео, как сдал скворечник недобросовестным пернатым арендаторам

Парень из этого видео построил комфортабельный скворечник для того, чтобы сдать его пернатым жильцам. Он не устраивал никакого отбора — в дом заселились те, кто успел первыми. Похоже, это было опрометчиво, ведь крылатые арендаторы тут же навели свои порядки, выбросив из дома все, по их мнению, лишнее, и принеся в дом кучу хлама — они решили, что так будет лучше.

А хозяину после них теперь придется нанимать клининг.