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Парень снял на видео, как сдал скворечник недобросовестным пернатым арендаторам

Парень снял на видео, как сдал скворечник недобросовестным пернатым арендаторам

Автор:
12 июня 2024 09:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   аренда   забавно   птицы   скворечник   
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Для собственников недвижимости успешно сдать квартиру хорошим арендаторам сродни крупному выигрышу в лотерею — настолько же маловероятно. Часто попадаются недобросовестные арендаторы, которые, как минимум, очень халатно относятся к чужому имуществу, и, как максимум, могут просто ограбить.

Парень из этого видео построил комфортабельный скворечник для того, чтобы сдать его пернатым жильцам. Он не устраивал никакого отбора — в дом заселились те, кто успел первыми. Похоже, это было опрометчиво, ведь крылатые арендаторы тут же навели свои порядки, выбросив из дома все, по их мнению, лишнее, и принеся в дом кучу хлама — они решили, что так будет лучше.

А хозяину после них теперь придется нанимать клининг.

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Метки: Видео   Юмор   аренда   забавно   птицы   скворечник   
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3  комментария
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10k
Alex Час назад
Ну все как обычно. Квартиру засрали и арендную плату, судя по всему, платить не собираются ))
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67
wikip 3 минуты назад
Этому видео уже сколько лет?
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7k
livaneth Час назад
А то, что он сдавая квартиру оставил внутри скрытую камеру, о которой не предупредил арендаторов - это как?
А фильмы выложил в интернет. Не страшно?
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3492 поста (3190 в горячем)

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