Парень снял на видео, как сдал скворечник недобросовестным пернатым арендаторам

Для собственников недвижимости успешно сдать квартиру хорошим арендаторам сродни крупному выигрышу в лотерею — настолько же маловероятно. Часто попадаются недобросовестные арендаторы, которые, как минимум, очень халатно относятся к чужому имуществу, и, как максимум, могут просто ограбить.
Парень из этого видео построил комфортабельный скворечник для того, чтобы сдать его пернатым жильцам. Он не устраивал никакого отбора — в дом заселились те, кто успел первыми. Похоже, это было опрометчиво, ведь крылатые арендаторы тут же навели свои порядки, выбросив из дома все, по их мнению, лишнее, и принеся в дом кучу хлама — они решили, что так будет лучше.
А хозяину после них теперь придется нанимать клининг.
Источник:
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А фильмы выложил в интернет. Не страшно?