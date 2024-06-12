"Талантливый гольфист-шулер, пять свадеб и пять смертей"

Талантливый человек талантлив во всём. Фраза избитая, но отлично характеризует личность этого неоднозначного героя.
Звёзды спорта часто бывают колоритными личностями. Один его вид подразумевает сохранение относительно правильной репутации. Речь о гольфе.
Но и в этом самом спокойном виде спорта были звёзды не менее яркие, чем в других, а в одном случае, пожалуй, даже более.
Это история одного человека, который мог бы стать профессионалом, но выбрал азартную жизнь и шулерство, что сделало его богатым. Кем был Титаник Томпсон?
Будущий игрок и гольфист родился 30 ноября 1893 года в городе Монетт, штат Миссури, и звали его Элвин. Через несколько дней после его рождения отец Элвина бросил малыша и его мать.
Мать Элвина снова вышла замуж за фермера в Арканзасе, но мальчик ненавидел работу на ферме и не любил школу, хотя был довольно умным. Элвину с детства нравилась охота, и он был прекрасным стрелком.
Когда Элвину исполнилось 16 лет, он съехал из дома и устроился работал продавцом в Миссури. Затем стал характерным актёром в передвижном шоу. В этом шоу Элвин играл персонажа, который показывал трюки со стрельбой.
Его особым трюком было подбрасывание в воздух долларовой купюры и её простреливание, когда она летела обратно к земле.
Несмотря на то что работа приносила неплохие деньги, Элвин играл по ночам в карты с местными жителями и понял, что может зарабатывать большие деньги, подтасовывая результаты в свою пользу. Элвин делал отметку на обратной стороне карты, которую никто не замечал, и ему удавалось срывать куш.
В 1910 году Элвин играл в кости с человеком по имени Джо Грин, у которого закончились деньги, и он выложил на стол купчую на свою яхту. Элвин выиграл, но в качестве жеста «доброты» разрешил Джо работать на теперь уже его яхте.
В первую поездку Элвин пригласил с собой друга по имени Джим Джонсон. Элвин и Джим играли в кости, Джим обвинил Элвина в жульничестве, и между ними завязалась драка.
Элвин ударил Джима молотком по голове, лишив его сознания, и пара рухнула в воду. Элвин был в порядке, но из-за того, что он был без сознания, Джим утонул. Элвин избежал наказания, заключив сделку с местным шерифом, обменяв документ на лодку на свободу.
Элвин стал Титаником Томпсоном два года спустя, в 1912 году. Однажды вечером после азартной игры и выигрыша в местном баре кто-то поспорил с Элвином, что он не сможет перепрыгнуть через бильярдный стол, не задев его. Всегда готовый поспорить и пообещать выигрыш, Элвин с разбегу перепрыгнул через бильярдный стол.
Когда кто-то в баре спросил бармена, кто такой Элвин, тот ответил: «Точно не знаю, но это должен быть «Титаник»: он всех топит». Новость о потоплении «Титаника» была на первой полосе каждой газеты.
Имя прижилось, и Элвин стал называться Таем (Ти) и продолжал мошенничать в карточных играх с высокими ставками или в играх в кости. Он также впервые женился на 17-летней Норе.
Нора ушла через год. Вскоре после развода Титаник Томпсон познакомился со своей второй женой Элис (тоже 17 лет), когда девушка пыталась залезть к нему в карман на улицах Филадельфии. Пара сдружилась и стала частью криминальной сцены города. Элис позволила Титанику Томпсону путешествовать по стране, обманывая азартных игроков.
Однажды Томпсон ввязался в карточную игру в Сент-Луисе и сумел выиграть 40 000 долларов. Титаник не знал, что крупье нанял двух человек, чтобы ограбить победителя, когда тот попытается уйти.
Томпсон выхватил незарегистрированный «Люгер», который он держал в наплечной кобуре, и выстрелил в грабителей, мгновенно убив их обоих. Когда приехала полиция, Титаник сказал им, что мужчины пытались его ограбить, и это была самооборона.
И снова мошенник избежал наказания за убийство. Полицейские оценили Тая, потому что оба мужчины были разыскиваемыми преступниками, и не обратили внимания на незарегистрированное оружием. Вместо этого они с радостью помахали игроку на прощание, когда он покидал город.
Это был не единственный случай, когда Титаник Томпсон убил того, кто пытался его ограбить: та же ситуация произошла во время другой игры, и Тай убил одного из грабителей. И снова полиция отпустила Титаника на свободу: тот был разыскиваемым преступником, и Титаник оказал полиции услугу.
Элис и Титаник жили в Филадельфии, играли в азартные игры, а Тай по своему желанию ездил на другие игры в другие штаты. На одной из таких его познакомили с видом спорта, в котором он стал просто бриллиантом.
Всё началось с того, что Титаник Томпсон спросил у мужчины, может ли он попробовать ударить по мячу на поле для гольфа. Когда его удар превысил 275 метров, он начал хвастаться своими навыками в городе. Местные жители делали ставки на то, что Титаник не сможет сделать то, что он обещает.
Титаник принял ставку и ударил по мячу, но на этот раз он пролетел всего 250 метров, что означало проигрыш. Несмотря на проигрыш, Титаник Томпсон решил научиться играть в гольф. Почему бы не освоить ещё один способ делать ставки?
Титаник был достаточно хорош, чтобы играть профессионально, но он никогда не играл. В то время профессиональные гольфисты зарабатывали 30 000 долларов в год, а Титаник мог сыграть одну партию в покер и уйти с более чем 30 000 долларов за один вечер.
Он делал ставки против других игроков в гольф и, используя свой талант и смекалку, всегда выигрывал. Однажды он целый год держал пари с людьми, что сможет сделать удар на 450 метров. И люди принимали его, казалось бы, необычные ставки. Томпсон сделал ставку в середине зимы, когда озеро Мичиган замерзло. Он выбил мяч в озеро, где тот пролетел около 180 метров, а затем прокатился по льду почти 800 метров. Хитрец сорвал очередной куш.
После переезда в Нью-Йорк Томпсон познакомился с Арнольдом Ротштейном – криминальным боссом
В игре, которую Тай подстроил, Ротштейн в итоге проиграл полмиллиона долларов. Ротштейн раздал всем долговые расписки, по которым человек, организовавший подстроенную игру, должен был обеспечить выплату долга.
Когда организатор игры пришёл за деньгами, Ротштейн попросил его подождать несколько дней, потому что он поставил полмиллиона на то, кто будет избран президентом. Это закончилось печально: Ротштейн угадал неправильно и впоследствии был ранен во время ссоры, а затем скончался в больнице.
Элис в какой-то момент переехала в Филадельфию, но по трагической случайности попала под машину и погибла. Титаник продолжал делать ставки на свои игры в гольф, и именно так он убил свою пятую и последнюю жертву.
Однажды, выиграв кучу денег в гольф, Титаник увидел, как человек в маске грабит его машину, и выстрелил в него. Опять же, это считалось самообороной. Но тот факт, что 40-летний мужчина путешествовал по стране с юными девушками, был преступлением. Чтобы не попасть в тюрьму, Титаник Томпсон женился на 15-летней подружке Джо Энн Рэйни.
В 1944 году Джо Энн забеременела. Как и его собственный отец, Титаник не хотел быть родителем. Пара заключила соглашение о том, что они разведутся полюбовно и без посторонней помощи, если Тай отдаст Джо Энн несколько нефтяных скважин, которыми владел. Как только развод был оформлен, Тай женился на 16-летней девушке по имени Максин, а когда она забеременела, они развелись после пяти лет брака.
Будучи пойманным в постели с несовершеннолетней, Тай снова быстро женился на 18-летней дочери друга Жаннетт. На тот момент ему было 62 года, и он отбывал двухлетнее тюремное заключение. И снова, когда Жаннетт забеременела, Тай ушёл. Но вернулся к ней и сыну через три года после рождения ребёнка и жил с ними до тех пор, пока его не перевели в дом престарелых в возрасте 80 лет. Томпсон умер от инсульта в мае 1974 года.
Источник:
- Нелепые причины, по которым людям отказали в работе
- А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше работали
Анекдот был такой. Умирает шулер. На следующий день на кладбище надпись на могиле: "Моя могила здесь." На другой могиле: "...или здесь". На третьей могиле: "...или здесь".
2. Тай отдаст Джо Энн несколько нефтяных скважин, которыми владел.
====================
1. Интересно, он тренировался как-нибудь или прямо с ходу, на месте всё решил?
2.Некисло жил мужик.