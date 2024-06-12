"Талантливый гольфист-шулер, пять свадеб и пять смертей"

Будущий игрок и гольфист родился 30 ноября 1893 года в городе Монетт, штат Миссури, и звали его Элвин. Через несколько дней после его рождения отец Элвина бросил малыша и его мать.

Мать Элвина снова вышла замуж за фермера в Арканзасе, но мальчик ненавидел работу на ферме и не любил школу, хотя был довольно умным. Элвину с детства нравилась охота, и он был прекрасным стрелком.

Когда Элвину исполнилось 16 лет, он съехал из дома и устроился работал продавцом в Миссури. Затем стал характерным актёром в передвижном шоу. В этом шоу Элвин играл персонажа, который показывал трюки со стрельбой.

Его особым трюком было подбрасывание в воздух долларовой купюры и её простреливание, когда она летела обратно к земле.

Несмотря на то что работа приносила неплохие деньги, Элвин играл по ночам в карты с местными жителями и понял, что может зарабатывать большие деньги, подтасовывая результаты в свою пользу. Элвин делал отметку на обратной стороне карты, которую никто не замечал, и ему удавалось срывать куш.