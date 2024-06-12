В центре Москвы на прохожих рухнула часть балкона

Пострадала одна девушка, которую госпитализировали с многочисленными переломами и другими травмами.
11 июня на проспекте Мира в Москве обрушилась часть балкона здания. Как раз в тот момент по тротуару проходила женщина, на голову которой упали обломки бетона.
Момент ЧП попал на видео.
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У пострадавшей 25-летней жительницы Москвы диагностировали переломы костей глазницы и носа, а также черепно-мозговую травму. Девушку госпитализировали.
После ЧП территорию закрыли для прохода, и прокуратура начала проверку случившегося.
Надзорные органы дадут оценку действиям частной управляющей компании, в чьём ведении находится содержание дома с обрушившимся балконом. Известно, что здание, построенное 83 года назад, обслуживается компанией «Ремстройсервис».
Инцидент произошёл неподалёку от ст. метро "Проспект Мира", где всегда многолюдно, поэтому подобная халатность в содержании дома просто недопустима.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), расследование которого находится на контроле прокуратуры.
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