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В центре Москвы на прохожих рухнула часть балкона

В центре Москвы на прохожих рухнула часть балкона

Автор:
12 июня 2024 12:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Москва   ЧП   госпитализация   обрушение балкона   пострадавшие   проспект Мира   управляющая компания   
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Пострадала одна девушка, которую госпитализировали с многочисленными переломами и другими травмами.

11 июня на проспекте Мира в Москве обрушилась часть балкона здания. Как раз в тот момент по тротуару проходила женщина, на голову которой упали обломки бетона.


Момент ЧП попал на видео.




У пострадавшей 25-летней жительницы Москвы диагностировали переломы костей глазницы и носа, а также черепно-мозговую травму. Девушку госпитализировали.


После ЧП территорию закрыли для прохода, и прокуратура начала проверку случившегося.

Надзорные органы дадут оценку действиям частной управляющей компании, в чьём ведении находится содержание дома с обрушившимся балконом. Известно, что здание, построенное 83 года назад, обслуживается компанией «Ремстройсервис».


Инцидент произошёл неподалёку от ст. метро "Проспект Мира", где всегда многолюдно, поэтому подобная халатность в содержании дома просто недопустима.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), расследование которого находится на контроле прокуратуры.

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Метки: Ynews   Видео   Москва   ЧП   госпитализация   обрушение балкона   пострадавшие   проспект Мира   управляющая компания   
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1  комментарий
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Ничоси 55 минут назад
Всегда боялся балконов. Хоть стоять на балконе, хоть проходить под балконом.
В этом плане лоджия-безопасней
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2201 пост (2189 в горячем)

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