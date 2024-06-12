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"Оккупировали" весь дом: соседи умоляют супругов обрезать кусты

"Оккупировали" весь дом: соседи умоляют супругов обрезать кусты

Автор:
12 июня 2024 09:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Зелены   в мире   дом   конфликт   кусты   люди   соседи   фото   
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Хозяева когда-то пытались облагородить растение, но оно разрослось так быстро, что теперь закрывает все помещение, кроме окон и небольшой пристройки.

Дом Лаев, расположенный на юго-востоке Лондона, был возведен после Первой мировой войны и торжественно открыт королем Георгом V в 1927 году. Всем, кто переезжал в поместье, дарили лианы, которыми потом украшали фасады.

Новые хозяева, как только сюда переехали, пытались облагородить куст, но он разросся так быстро, что теперь закрывает все помещение, кроме окон и небольшой пристройки.

Британцы твердо убеждены, что растение помогает им утеплять жилье, но соседи жалуются, чтобы Тереза (Майкл несколько лет назад умер) наконец навела порядок.

"Он привлекает множество жуков. Возможно, что-то подобное выглядело бы хорошо в маленькой деревне, но здесь это неуместно", — говорит 59-летний местный житель Марк Филпот.

Еще один сосед, 90-летний Эрик Сэндс, который давно живет в этом районе, также не в восторге, но сочувствует Терезе.

"Моя семья переехала сюда 88 лет назад. С тех пор, сколько себя помню, так было всегда. Они как владельцы могут делать все, что заблагорассудится. Думаю, сейчас снять это все будет очень трудно, потому что придется срывать всю плитку", — говорит он.

Другие местные жители тоже не молчат.

"Это не мой дом, как и зеленый — не мой цвет. Честно говоря, я думаю, что кто-то просто очень ленивый. Уже 26 лет работаю здесь, но ничего не меняется", — добавил один из них.

Хотя нашлись и те, кому этот стиль очень нравится.

"Хозяева этого дома стали местными легендами. Не раз видел, как люди замедляют ход и фотографируются, когда идут мимо. Мне нравится — это достопримечательность", — отметил другой сосед.


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Метки: Зелены   в мире   дом   конфликт   кусты   люди   соседи   фото   
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Snezhinka
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