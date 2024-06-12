"Оккупировали" весь дом: соседи умоляют супругов обрезать кусты

Дом Лаев, расположенный на юго-востоке Лондона, был возведен после Первой мировой войны и торжественно открыт королем Георгом V в 1927 году. Всем, кто переезжал в поместье, дарили лианы, которыми потом украшали фасады.

Новые хозяева, как только сюда переехали, пытались облагородить куст, но он разросся так быстро, что теперь закрывает все помещение, кроме окон и небольшой пристройки.