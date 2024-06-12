Официантка высмеяла клиента, который обедал с куклой для взрослых: после этого ее уволили

Сотрудница кафе призналась, что совсем не жалеет о том, что опубликовала курьезный ролик.
Девушка рассказала, что не имела права снимать на работе, но не могла удержаться и запечатлела мужчину, который сидел за своим столиком напротив надувной секс-куклы в натуральную величину и вел себя так, будто это абсолютно нормально.
На опубликованной записи можно увидеть, как гость заведения в розовом поло внимательно читает меню. На столике стоят два напитка — один для него, а другой — возле надувной куклы.
Это видео за короткое время собрало 2,5 миллиона просмотров в TikTok.
Уволенная официантка говорит, что совсем не жалеет о том, что опубликовала курьезные кадры.
"Сейчас я открыта к новым предложениям. Слава Богу, это не стало для меня большим шоком, хотя на самом деле очень удивлена, насколько популярным стало видео. Даже родители моей подруги признались, что видели его", — рассказывает девушка.
Пользователи сети также не сдерживали своих эмоций.
- "Спасибо, что рискнули своей работой ради этого";
- "Только бы он не попросил разделить чек!";
- "Это самое смешное видео за сегодня!".
Позже запись дошла и до главного героя истории. Мужчина объяснил в комментариях, что пришел на обед с секс-куклой, потому что проиграл в лиге фэнтези-футбола — это было для него наказанием. На собственной странице в TikTok он разместил фотографию, на которой сидит напротив куклы с подписью: "Я хочу плакать".
Источник:
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