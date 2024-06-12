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Официантка высмеяла клиента, который обедал с куклой для взрослых: после этого ее уволили

Официантка высмеяла клиента, который обедал с куклой для взрослых: после этого ее уволили

Автор:
12 июня 2024 09:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Кукла   в мире   мужчина   официантка   ресторан   фото   
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Сотрудница кафе призналась, что совсем не жалеет о том, что опубликовала курьезный ролик.

Девушка рассказала, что не имела права снимать на работе, но не могла удержаться и запечатлела мужчину, который сидел за своим столиком напротив надувной секс-куклы в натуральную величину и вел себя так, будто это абсолютно нормально.

На опубликованной записи можно увидеть, как гость заведения в розовом поло внимательно читает меню. На столике стоят два напитка — один для него, а другой — возле надувной куклы.

Это видео за короткое время собрало 2,5 миллиона просмотров в TikTok.

Уволенная официантка говорит, что совсем не жалеет о том, что опубликовала курьезные кадры.

"Сейчас я открыта к новым предложениям. Слава Богу, это не стало для меня большим шоком, хотя на самом деле очень удивлена, насколько популярным стало видео. Даже родители моей подруги признались, что видели его", — рассказывает девушка.

Пользователи сети также не сдерживали своих эмоций.

  • "Спасибо, что рискнули своей работой ради этого";
  • "Только бы он не попросил разделить чек!";
  • "Это самое смешное видео за сегодня!".


Позже запись дошла и до главного героя истории. Мужчина объяснил в комментариях, что пришел на обед с секс-куклой, потому что проиграл в лиге фэнтези-футбола — это было для него наказанием. На собственной странице в TikTok он разместил фотографию, на которой сидит напротив куклы с подписью: "Я хочу плакать".

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Метки: Видео   Кукла   в мире   мужчина   официантка   ресторан   фото   
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9  комментариев
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7k
livaneth 57 минут назад
А могла бы подойти и предложить себя. Сказать, что она лучше куклы.
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7k
hhwost 3 минуты назад
эх, то ли ещё будет...
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3k
Едондер пуп 37 минут назад
Не смотрела она "Ларс и настоящая девушка" - добрый и светлый фильм о человечности. Или смотрела, но мозгов не хватило понять.
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14k
Copycat 46 минут назад
ну человек с куклой либо шутник, либо больной - нет ничего плохого что бы рассказать о шутке, или о том что у человека проблема и его надо лечить

а не поощрять отклонения психосоциальные
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1k
Quantimus 55 минут назад
Надеюсь, все эти любители снимать без спроса и выкладывать будут подвергаться уголовному или административному преследованию и платить гигантские штрафы. И пожелаю этой "официантке", чтобы, когда она, например, рожать будет, какой-нибудь практикант-интерн заснял в подробностях это процесс и тоже выложил.
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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