Официантка высмеяла клиента, который обедал с куклой для взрослых: после этого ее уволили

Девушка рассказала, что не имела права снимать на работе, но не могла удержаться и запечатлела мужчину, который сидел за своим столиком напротив надувной секс-куклы в натуральную величину и вел себя так, будто это абсолютно нормально.

На опубликованной записи можно увидеть, как гость заведения в розовом поло внимательно читает меню. На столике стоят два напитка — один для него, а другой — возле надувной куклы.

Это видео за короткое время собрало 2,5 миллиона просмотров в TikTok.