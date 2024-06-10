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А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше работали

А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше работали

Автор:
10 июня 2024 15:38
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   забавно   интересно   истории   истории из жизни   секреты компаний   фирмы   фото   
3481
13

У каждой фирмы есть свой секрет. Некоторые компании заключают договор о неразглашении с сотрудниками. Однако по прошествии определённого времени все секреты всё равно становятся достоянием общественности.

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А вы знаете какие-нибудь грязные секреты фирм?

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Метки: Прикол   забавно   интересно   истории   истории из жизни   секреты компаний   фирмы   фото   
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29  комментариев
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4k
iovan2011 49 минут назад
Делаем выводы, есть нужно кошачье корма
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11k
vasilykopkov 2 минуты назад
Насчет того, что кладовщики косячат при подборе - 100% правда.
Ладно если не найдут, могут выдать вообще не то, как дороже так и дешевле.
Конечно есть серьёзные склады, с высокой степенью автоматизации, где такое почти исключено...
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11k
vasilykopkov 5 минут назад
В детстве побывал в колбасном цеху.
Без подробностей - после этого два года не мог есть колбасу.
Сейчас ем, воспоминания сгладились...
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8k
перевозчик 14 минут назад
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про спортмастер обидно...
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14k
The Joker 24 минуты назад
Мяса в пельменях на 100кг продукта 5кг.
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20k
Голос Вселенной Полчаса назад
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Часто бывает, что проверять инфу и в чем-то долго разбираться просто невыгодно для компании. Им легче и быстрее и менее затратно просто вернуть деньги и все.
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20k
Голос Вселенной Полчаса назад
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Это естественно. Часто бывает, что в программе вещь есть, но ее нет на том месте, где она должна быть. Эту вещь либо мерили и где-то бросили, либо ее уже кто-то взял и пока не оплатил, ходит по залу и дальше подбирает покупки.
Либо эта вещь могла просто затеряться среди других вещей, либо спутали и положили в другое место. Для этого и проводят инвентаризации.
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20k
speaktr-st 43 минуты назад
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В DNS постоянно "остался один витринный образец". Я однажды купил чайник, через два часа зашел - опять стоит такой же. Киздоболы.
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0
Денис speaktr-st 19 минут назад
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Пришла машина, приняли новый товар, выставили. Поверьте, продавцу намного проще вытащить вам новый чайник со склада, чем собирать с витрины, а потом выставлять новый.
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524
Сергей Кузьмин 44 минуты назад
Водка Царская золотая и серебрянная-одинаковые
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7k
мемфрид 50 минут назад
Даже читать не буду. Это всё - бред обиженных и уволенных.
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69
Виктор 59 минут назад
Насчёт очищенных креветок полный бред. Во-первых такую партию надо будет как-то трансформировать по Меркурию. Единственный вариант - через производство, но это вам не темпуру из них сделать. Во-вторых - чтобы их очистить - их надо дефростировать. При повторном глазурировании они полностью утратят свои вкусовые и рецептурные свойства при последующем повторном дефростировании. И это и то только если говорить про креветки индивидуальной заморозки, а если разморозить блочную креветку, очистить и повторно заморозить в блок - это вообще полная шляпа получится.
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6k
fkamash Час назад
В судах последующих инстанций после первой - судебный акт на момент рассмотрения вашей жалобы в 98% случаев уже принят. Ваши ораторства ничего не изменят. Просто нужно соблюсти процедуру.
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6k
fkamash Час назад
Обязательные ветеринарные свидетельства на выращиваемую с/х продукцию: рыбу, картошку, яблоки и пр. делаются на одну- две партии, а все остальные партии шпарят по этим документам...
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11k
SuperTroll Час назад
В автоцентрах, на официальных дилерах, мастера СТО списывают в заказ-наряд WD-40,Wurth очиститель, разную химию, которая по факту не используется. Потом продают все это в розничные магазы, на которые есть выходы.
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7k
satra Час назад
Ссылка coub.com
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412
ГТА Форевер 2 часа назад
Работал в общепитовской системе( столовые в вахтовом поселке) после этого я не хочу есть в подобных местах...
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412
ГТА Форевер 47 минут назад
Поварихи и повара ставят минусы ? Спалил ??!
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1725 постов (1676 в горячем)

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