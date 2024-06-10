А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше работали

То, что мы оставим нашим будущим поколениям

Истории про ужасных соседей, которых и врагу не пожелаешь

"Муж обиделся и не разговаривал со мной полтора года": пользователи поделились историями, как их...

Ситуации с таможенниками, которые люди запомнили на всю жизнь

"Не взяли на работу, потому что я слишком ЖИВАЯ": пользователи поделились своими неудачами при...