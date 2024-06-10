А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше работали

3481
13
У каждой фирмы есть свой секрет. Некоторые компании заключают договор о неразглашении с сотрудниками. Однако по прошествии определённого времени все секреты всё равно становятся достоянием общественности.
1. В этом посте пользователи поделились информацией, которая у них есть про разные компании
×
4. Однако в большую часть верится очень даже легко: что не соблюдаются нормы и прочие косяки
А вы знаете какие-нибудь грязные секреты фирм?
Источник:
Еще крутые истории!
- Нелепые причины, по которым людям отказали в работе
- "Очнулась, когда уже отдавала свою золотую цепочку": пользователи рассказали, как попались на развод цыганок
- Что бывает, если пить радий на протяжении трёх лет
- Истории знакомств, которые привели к долгим и серьёзным отношениям
Новости партнёров
реклама
Ладно если не найдут, могут выдать вообще не то, как дороже так и дешевле.
Конечно есть серьёзные склады, с высокой степенью автоматизации, где такое почти исключено...
Без подробностей - после этого два года не мог есть колбасу.
Сейчас ем, воспоминания сгладились...
Либо эта вещь могла просто затеряться среди других вещей, либо спутали и положили в другое место. Для этого и проводят инвентаризации.
Поэтому я всегда прошу либо взять новый баллон и остатки положить мне, либо говорю, что я видел, как вы пользовали свои открытые баллоны, поэтому мои оплаченные новые - дайте мне...