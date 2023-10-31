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Незваный гость разогнал пожилых картёжниц

Незваный гость разогнал пожилых картёжниц

Автор:
31 октября 2023 07:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   бык   в мире   животные   нападение   повезло   
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Камера наблюдения запечатлела неожиданное нападение на группу женщин, решивших поиграть в карты.

28 октября видеокамера, установленная возле гаража на скотном дворе, находящемся в городе Сучжоу (провинция Аньхой, КНР) запечатлела драматичные кадры из жизни любителей карточных игр.
По информации СМИ, парнокопытный обитатель скотного двора не был привязан и атаковал женщин, сидящих за столиком и играющих в карты.

Животное прервало игру и заставило картёжников искать другое место для проведения своего досуга. В результате атаки никто серьёзно не пострадал.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   бык   в мире   животные   нападение   повезло   
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2  комментария
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Оксид Бетона 37 минут назад
Фигассе бабульку подкинул!
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DESANT_MSK137 7 минут назад
Действительно, а куда делась бабка?Взлетела лихо, как ракета на старте.
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