Незваный гость разогнал пожилых картёжниц

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Камера наблюдения запечатлела неожиданное нападение на группу женщин, решивших поиграть в карты.
28 октября видеокамера, установленная возле гаража на скотном дворе, находящемся в городе Сучжоу (провинция Аньхой, КНР) запечатлела драматичные кадры из жизни любителей карточных игр.
По информации СМИ, парнокопытный обитатель скотного двора не был привязан и атаковал женщин, сидящих за столиком и играющих в карты.
Животное прервало игру и заставило картёжников искать другое место для проведения своего досуга. В результате атаки никто серьёзно не пострадал.
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