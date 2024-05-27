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Ателье Mansory представило свою новую работу по тюнингу суперкара Maserati MC20

Ателье Mansory представило свою новую работу по тюнингу суперкара Maserati MC20

Автор:
27 мая 2024 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Mansory   Maserati   Автовсячина   Ателье   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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Немецкое ателье Mansory показало свой новый проект на базе суперкара Maserati MC20. Модель MCX Pergusa увидит свет в пяти экземплярах. Вместе с доработанной внешностью она получила и двигатель увеличенной мощности.
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Метки: Mansory   Maserati   Автовсячина   Ателье   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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2  комментария
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Станислав Час назад
Зачем они сзади резинку от педали прилепили?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1313 постов (1306 в горячем)

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