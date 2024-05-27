Ателье Mansory представило свою новую работу по тюнингу суперкара Maserati MC20

Кузов почти полностью выполнен из кованого карбона. Итальянскому суперкару сделали новый капот и некоторые другие панели. Существенно пересмотрена аэродинамика благодаря появлению новых элементов.



Машину обули в 21-дюймовые колёса спереди и 22-дюймовые сзади с креплением одной центральной гайкой. Они скрываются под расширенными крыльями. Цвет больше напоминает гранит или мрамор, нежели классический углепластик. И, судя по всему, изменению он не подлежит.



А вот интерьер отделают по желанию клиента без всяких ограничений. Первый экземпляр обрёл оранжево-чёрный салон с многочисленными вышивками с названием тюнинг-ателье.



«Турбошестёрка» 3.0 с двойным наддувом основательно модернизирована. Она развивает 750 л.с. и 880 Нм. Это на 120 сил и 150 Нм больше, чем выдаёт стоковая версия. Доработка сократила время разгона до сотни на 0,3 секунды, до 2,6 секунды. Максималка выросла с 325 до 335 км/ч.