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Коридалида — крупнейшее летающее насекомое

Коридалида — крупнейшее летающее насекомое

Автор:
12 июня 2024 09:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Коридалида   Размер   летающее насекомое   насекомое   удивительно   
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Из-за своих внушительных размеров они забирают сразу три медали — они самые большие в отряде, самые большие среди водных насекомых и самые большие среди летающих.

Охотится гигантская хищная стрекоза на других насекомых у воды, которых сразу же поедает.


Остался один вопрос, где купить огнемет?)

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Метки: Видео   Коридалида   Размер   летающее насекомое   насекомое   удивительно   
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Snezhinka
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