Коридалида — крупнейшее летающее насекомое

669
1
1
Из-за своих внушительных размеров они забирают сразу три медали — они самые большие в отряде, самые большие среди водных насекомых и самые большие среди летающих.
Охотится гигантская хищная стрекоза на других насекомых у воды, которых сразу же поедает.
Остался один вопрос, где купить огнемет?)
Источник:
Ссылки по теме:
- Муравей с цветком спешит домой
- Прогулка по маленькой квартире в Санкт-Петербурге
- Канадский политик случайно проглотил пчелу во время выступления
- Место, где живёт действительно много кошек
- Миниатюрный системный блок размером с мышку
Новости партнёров
реклама