Древняя гильотина святилища Караваджо

Считается, что использовать гильотину предложил доктор Жозеф Гильотен в 1791 году как гуманный способ казни, поскольку прочие при недостаточном мастерстве палача вызывали долгую и мучительную агонию.
Но задолго до активности во время Великой Французской революции это надёжное приспособление уже использовали. В Ирландии и Шотландии как Шотландскую деву, в той же Франции под названием Мебели Правосудия. В Италии машина для убийства носила возвышенное название мандала.
И в одном из старых подвалов Италии хранится гильотина, которая более чем на два столетия предшествовала Французской революции.
В деревне Караваджо есть святилище, посвящённое Санта-Марии-дель-Фонте (Святой Марии Весенней). Согласно легенде, она явилась пастушке 26 мая 1432 года именно в этом месте. Святилище состоит из монументальной церкви, окружённой ландшафтными садами и четырьмя симметричными портиками.
Под этим огромным сооружением находится коридор, проходящий по всей ширине церкви. Коридор разделён на пять секций (келий). Если подойти к нему с юго-западной стороны, то в первой ячейке находится фонтан, соединённый с так называемым Священным источником – источником, вода которого считается благословенной. Вторая ячейка ничем не примечательна и просто соединяет первую с третьей, в которой находятся две мозаики. Четвёртая секция также является соединительной. А в последней на северо-восточной стороне святилища находится ниша с примитивной гильотиной.
Легенда гласит, что в 1520 году был схвачен разбойник, которого приговорили к высшей мере наказания. На пороге смерти этот человек раскаялся и попросил у Марии прощения. В результате гильотина «отказалась» обезглавить его, сохранив жизнь. Это одно из нескольких предполагаемых чудес, связанных со Святой Марией, и с того дня это орудие смерти хранится в святилище как реликвия.
Гильотина в том виде, в котором мы знаем её сегодня, появилась во времена Французской революции. По сравнению со своим французским аналогом, эта гильотина маленькая и примитивная.
Но, безусловно, это инструмент, предназначенный для обезглавливания. Лезвие закреплено под тяжёлым бревном, которое держалось над головой приговорённого с помощью двух металлических колец. Когда бревно отпускали, под его весом лезвие скользило по направляющим, и удар обезглавливал приговорённого.
Слева от гильотины есть надпись: «Над головой раскаявшегося бандита, ожидающего смерти по человеческому правосудию». Справа другая надпись: «Материнская благосклонность Девы Марии останавливает смертоносный топор 26 мая 1520 года».
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