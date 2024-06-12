Древняя гильотина святилища Караваджо

Под этим огромным сооружением находится коридор, проходящий по всей ширине церкви. Коридор разделён на пять секций (келий). Если подойти к нему с юго-западной стороны, то в первой ячейке находится фонтан, соединённый с так называемым Священным источником – источником, вода которого считается благословенной. Вторая ячейка ничем не примечательна и просто соединяет первую с третьей, в которой находятся две мозаики. Четвёртая секция также является соединительной. А в последней на северо-восточной стороне святилища находится ниша с примитивной гильотиной.