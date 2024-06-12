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В Санкт-Петербурге нашли женщину на красной машинке, которая не пропускала скорую помощь

В Санкт-Петербурге нашли женщину на красной машинке, которая не пропускала скорую помощь

Автор:
12 июня 2024 09:19
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   скорая помощь   
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Все наверное помнят пост, в котором 59-летняя женщина на маленькой красненькой машинке заблокировала дорогу скорой помощи? Появилась информация, что её нашли. "Полицейскими в отношении неё составлен административный протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Решение по делу вынесет суд, который состоится 14 июня", - сообщает генерал Ирина Волк.
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Метки: Видео   ДПС   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   скорая помощь   
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13  комментариев
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10k
Alex Час назад
Почему табло не разбили этой мрази?
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14k
Том Сойер 12 минут назад
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9k
Алексей 23 минуты назад
Лишить пожизнено ВУ. Пускай пешком ходит.
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62
Sergei Strjukov 23 минуты назад
БОрзая курица.
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Neo Полчаса назад
Таких нужно лишать водительского удостоверения навсегда, нет понимания - ходишь пешком, пусть в очереди в собес свою принципиальность выражает.
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9k
Pravednik84 Полчаса назад
Ни фига не слышно! Либо фильтрами выкрутить звук, либо (наилучший сценарий) дать стенограмму общения действующих лиц.
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19k
ron Полчаса назад
а зачем замазали рожу и номер машины? пусть у нее земля горит под ногами
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3k
Pioner76 36 минут назад
Ребенок умер и всего навсего административный протокол?
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12k
hairov 41 минуту назад
Кто ей права выдал?!
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 47 минут назад
еще ерничает..типа..год условно..судья обязательно должен это учесть..и дать 2 не условно.
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Максим Т. Час назад
Старлей хорошенькая)
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1583 поста (1612 в горячем)

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