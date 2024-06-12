В Санкт-Петербурге нашли женщину на красной машинке, которая не пропускала скорую помощь

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Все наверное помнят пост, в котором 59-летняя женщина на маленькой красненькой машинке заблокировала дорогу скорой помощи? Появилась информация, что её нашли. "Полицейскими в отношении неё составлен административный протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Решение по делу вынесет суд, который состоится 14 июня", - сообщает генерал Ирина Волк.
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2. Административка не исключает уголовку, это разные производства. Если, к примеру, машина собьёт пешехода на переходе, с тяжкими последствиями, то да, гаишники выпишут водителю штраф за непредоставление преимущества пешеходу и т.д. А тяжкие последствия -- это уже Следственный комитет, уголовное дело и совсем иное наказание.