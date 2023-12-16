Красота по-индонезийски – заточенные акульи зубы

По стандартам индонезийской красоты деревни Мантавайан самые прекрасные женщины – с заточенными острыми зубами. При этом такие хищные зубы делают женщин настолько неотразимыми, что мужья сокрушаются: теперь она такая красивая, что найдет мужа получше!
Зачем нужно затачивать зубы?
Считается, что такие зубы помогают поддерживать баланс между телом и душой. Согласно местным верованиям мантавайцев, тысячи лет назад люди их племени были разделены на тело и душу.
И чтобы быть больше похожими на свои души телесно, а также чтобы соединиться с духом, тут затачивают зубы. То есть «зубастая женщина» считается обладающей более высокой душой.
Также все в этой деревне делают на теле узоры татуировок, чтобы угодить своим душам. Считается, что чем больше ты нравишься своей душе, тем дольше проживешь в этом мире. Вам не нужно будет переходить в иной мир, чтобы воссоединиться. Душа достигла единения с телом уже в этой жизни.
Как это – подпилить свои зубы
Никакого обезболивания, конечно же, тут не придумано. Девочкам обычно подпиливают зубы в подростковом возрасте. Они зажимают деревяшку во рту, чтобы не дергать языком, и терпят шлифовку зубов долотом.
Некоторые девочки сейчас отказываются, боясь боли или насмотревшись процедур на подругах. Но если вы женщина со статусом в деревне, например, жена вождя племени, такая процедура обязательна.
Вы должны быть идеалом красоты и демонстрировать всем в племени вашу близость с духовным миром. Довольно демократично, что тут не стачивают зубы всем подряд, в отличие от племен с женским обрезанием, а дают женщинам возможность выбрать, быть красивой или такой себе.
Сбитие зубов происходит заточенным долотом, ничего более современного в деревне не используется. Вообще в племени Ментавай все 64 тысячи человек живут еще по-первобытному. Они строят хижины Умас из бамбука, украшая их всеми добытыми черепами. Чем больше, тем лучше.
Питаются они охотой и рыбалкой, а женщины ходят с голой грудью. А еще они выдалбливают пальмы, чтобы достать из них саго – такая мука, из которой делают лепешки. Самое вкусное – питательные жирные гусеницы, которые находятся под упавшими деревьями.
При этом для удобства местные берут поносить современную одежду, когда предстоит сложная работа или ветер. То есть доступ к благам цивилизации у них есть. Мантавайцы просто сами их не желают брать.
Интереснейшее видео от National Geographic рассказывает о том, как происходит процедура!
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