Красота по-индонезийски – заточенные акульи зубы

И чтобы быть больше похожими на свои души телесно, а также чтобы соединиться с духом, тут затачивают зубы. То есть «зубастая женщина» считается обладающей более высокой душой.

Также все в этой деревне делают на теле узоры татуировок, чтобы угодить своим душам. Считается, что чем больше ты нравишься своей душе, тем дольше проживешь в этом мире. Вам не нужно будет переходить в иной мир, чтобы воссоединиться. Душа достигла единения с телом уже в этой жизни.