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Красота по-индонезийски – заточенные акульи зубы

Красота по-индонезийски – заточенные акульи зубы

Автор:
16 декабря 2023 09:53
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Видео   Индонезия   акульи зубы   в мире   заточенные   зубы   люди   расота   фото   
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По стандартам индонезийской красоты деревни Мантавайан самые прекрасные женщины – с заточенными острыми зубами. При этом такие хищные зубы делают женщин настолько неотразимыми, что мужья сокрушаются: теперь она такая красивая, что найдет мужа получше!

Зачем нужно затачивать зубы?

Считается, что такие зубы помогают поддерживать баланс между телом и душой. Согласно местным верованиям мантавайцев, тысячи лет назад люди их племени были разделены на тело и душу.

И чтобы быть больше похожими на свои души телесно, а также чтобы соединиться с духом, тут затачивают зубы. То есть «зубастая женщина» считается обладающей более высокой душой.

Также все в этой деревне делают на теле узоры татуировок, чтобы угодить своим душам. Считается, что чем больше ты нравишься своей душе, тем дольше проживешь в этом мире. Вам не нужно будет переходить в иной мир, чтобы воссоединиться. Душа достигла единения с телом уже в этой жизни.

Как это – подпилить свои зубы

Никакого обезболивания, конечно же, тут не придумано. Девочкам обычно подпиливают зубы в подростковом возрасте. Они зажимают деревяшку во рту, чтобы не дергать языком, и терпят шлифовку зубов долотом.

Некоторые девочки сейчас отказываются, боясь боли или насмотревшись процедур на подругах. Но если вы женщина со статусом в деревне, например, жена вождя племени, такая процедура обязательна.

Вы должны быть идеалом красоты и демонстрировать всем в племени вашу близость с духовным миром. Довольно демократично, что тут не стачивают зубы всем подряд, в отличие от племен с женским обрезанием, а дают женщинам возможность выбрать, быть красивой или такой себе.

Сбитие зубов происходит заточенным долотом, ничего более современного в деревне не используется. Вообще в племени Ментавай все 64 тысячи человек живут еще по-первобытному. Они строят хижины Умас из бамбука, украшая их всеми добытыми черепами. Чем больше, тем лучше.

Питаются они охотой и рыбалкой, а женщины ходят с голой грудью. А еще они выдалбливают пальмы, чтобы достать из них саго – такая мука, из которой делают лепешки. Самое вкусное – питательные жирные гусеницы, которые находятся под упавшими деревьями.

При этом для удобства местные берут поносить современную одежду, когда предстоит сложная работа или ветер. То есть доступ к благам цивилизации у них есть. Мантавайцы просто сами их не желают брать.


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Метки: Видео   Индонезия   акульи зубы   в мире   заточенные   зубы   люди   расота   фото   
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1  комментарий
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ишты 18 минут назад
М.инет там, очевидно, не очень популярен.
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