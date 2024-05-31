Последняя поездка

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Созданный 3D-аниматором ролик о мотоциклисте, который мог бы стать неплохой социальной рекламой.
Несоблюдение правил дорожного движения приводит к печальным последствиям.
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