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Последняя поездка

Последняя поездка

Автор:
31 мая 2024 13:54
Сообщество : Аварии
Метки: 3d   Видео   ДТП   авария   компьютерная графика   мото   
1619
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Созданный 3D-аниматором ролик о мотоциклисте, который мог бы стать неплохой социальной рекламой.

Несоблюдение правил дорожного движения приводит к печальным последствиям.

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Метки: 3d   Видео   ДТП   авария   компьютерная графика   мото   
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8  комментариев
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10k
Заводной апельсин Час назад
Хорошее видео, главное люди не пострадали.
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19k
GROMOZEKA 5 минут назад
Видео хорошее, но идиоты всё равно не перестанут гонять
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815
Purple_Bear 11 минут назад
Хороший ролик. Жаль что толку нет. Хрустики не поймут.
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369
Абвгд Еёжзиклмн 22 минуты назад
Хорошо что на очке сидел.
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4k
ProstoBoBka Полчаса назад
Это видео надо показывать на съездах байкеров! Вся Москва увешана в "маневрируйте медленно, сзади мотоциклист" "смотрите по зеркалам, сзади мотоциклист". Медленно надо на мотике ездить, и маневрировать медленно!
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103
pilot52 47 минут назад
Жутко
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5k
РАТНИК 57 минут назад
Не гоняйте пацаны - вы матерям своим нужны.
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1k
Антон Час назад
Я аж какулю сделал! Чёткий видос.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3997 постов (3991 в горячем)

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