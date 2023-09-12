Хорошая реакция спасла посетителя кафе

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Посетитель кафе был вынужден прервать свою трапезу, когда в его столик внезапно врезался автомобиль.
Молодой человек, отдыхающий в летнем кафе, в самый последний момент успел покинуть место возле пластикового столика с заказанными яствами. Родился в рубашке.
Неумелый автомобилист перепутал педали и прервал трапезу местного жителя, который вынужден был отскочить в сторону. Затем постоялец питейного заведения открыл боковую дверь автомобиля, остановившегося прямо на месте, где только что стоял стол.
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