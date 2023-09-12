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Хорошая реакция спасла посетителя кафе

Хорошая реакция спасла посетителя кафе

Автор:
12 сентября 2023 08:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   в мире   кафе   люди   повезло   происшествие   
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Посетитель кафе был вынужден прервать свою трапезу, когда в его столик внезапно врезался автомобиль.

Молодой человек, отдыхающий в летнем кафе, в самый последний момент успел покинуть место возле пластикового столика с заказанными яствами. Родился в рубашке.

Неумелый автомобилист перепутал педали и прервал трапезу местного жителя, который вынужден был отскочить в сторону. Затем постоялец питейного заведения открыл боковую дверь автомобиля, остановившегося прямо на месте, где только что стоял стол.

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Метки: Видео   ДТП   в мире   кафе   люди   повезло   происшествие   
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
Комплимент от шефповара
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10k
Борис Карабанов Минуту назад
Мужик за рулём - обезьяна с гранатой. Педальки перепутал! Или, "ноги две, а педальки три"?
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8k
Дмитрий 15 минут назад
Опоздавший друг!
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36k
Опаньки Час назад
Азия - ему просто намекнули , что потупить в телефон с колой он может и дома
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