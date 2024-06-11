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В Москве и Петербурге резко вырастут штрафы за платные дороги

В Москве и Петербурге резко вырастут штрафы за платные дороги

Автор:
11 июня 2024 12:45
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   парковка   платная дорога   штраф   
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Власти Москвы и Санкт-Петербурга резко увеличат штрафы за неоплату проезда по региональным платным дорогам. Санкции могут вырасти до 30 тысяч рублей.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   парковка   платная дорога   штраф   
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13  комментариев
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Вот что я со временем перестал понимать, так это платные дороги при существующих налогах для автомобилистов. Нет-нет. Они замечательные по сути. Быстрее и комфортней ехать. Но ведь дороги важны для экономики в целом. Поедет человек и оставит деньги на бензин, отель, да мало ли на что по мелочи или не очень. И это даст работу людям, налоги государству... но только если государство заинтересовано в этом. А сейчас вводят какие-то туристические сборы, платные дороги становятся дороже. Ощущение, что людей хотят поделить на тех кто может поехать и тех, кто должен сидеть на месте и не дергаться.
Скажете, что есть поезда и самолеты? Есть. Но если я хочу поехать на автомобиле семьей и не зависеть от существующих маршрутов?
Запреты понять можно в той же Москве, где если выедут все, то город встанет раз и навсегда. Тут выхода нет. А дороги между городами?
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1k
Николай 19 минут назад
У меня другой вопрос, организовано бес барьерное взимание оплаты на М12 и ЦКАД, что мешает реализовать тот же принцип на других платных дорогах?
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1k
Ugo Полчаса назад
Такое ощущение, что комментаторы не прочитали пост.
Ок. Давайте объясню. Подняли ШТРАФЫ за неоплаченный проезд, а не стоимость проезда.
А те, кто по этому поводу возмущается наверное и гоняли "бесплатно". Знаете как эти "бесплатники" ездят? Давайте объясню. Я подъезжаю к шлагбауму на платной дороге, а ко мне, как к родному, прижимается какой-то сидор, назовем его так. Он пролезает за мной, пока шлагбаум не закрылся. На халяву. Т.е. я плачу, а он нет. Правда есть нюанс. Если эти сидоры таким образом пролезают, то я проезжаю уже не как ТС класса 1, а как что-то длинное, ТС класса 4. И с меня берут втридорога. Приятно, правда? Оплатить поездку какого-то сидора. Но вот ведь какое дело... В приложении мне сразу пишут по какому тарифу меня расчитали и путем нажатия на кнопку "Оспорить поездку" я сразу заявляю, что такого не было, проверяйте. После проверки по камерам мне деньги возвращают, А ВОТ ЭТИМ ПРЕКРАСНЫМ СТРАДАЛЬЦАМ прилетает штраф! Так что я полностью "ЗА" повышение штрафов и желательно не до 3т, а хотя бы тыщ до 15. Чтобы эти заднеприводные сами оплачивали свой проезд, а не на меня вешали. Такое вот мое личное мнение.
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14k
The Joker Час назад

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15k
Ser Час назад
Дык! ВСЁ - НОРМАЛЬНО! дороги золотом покрыты! и его теперь будут собирать.
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3k
Жирный бот 2 часа назад
вообще фиолетово.. никогда бесплатно по ним не ездил
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1365 постов (1357 в горячем)

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