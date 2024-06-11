В Москве и Петербурге резко вырастут штрафы за платные дороги

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Власти Москвы и Санкт-Петербурга резко увеличат штрафы за неоплату проезда по региональным платным дорогам. Санкции могут вырасти до 30 тысяч рублей.
Сейчас в России действует единая система штрафов за это нарушение, которые составляют 1,5 тысячи рублей для легковых и 5 тысяч для грузовых машин. Однако с 1 сентября региональные власти смогут устанавливать собственные санкции для магистралей, находящихся в их ведении.
Мосгордума планирует увеличить штрафы до 3–10 тысяч рублей для легковых машин и 5–15 тысяч для грузовиков и автобусов в зависимости от того, принадлежат они физическому или юридическому лицу. МАДИ будет выносить штраф через пять дней после неоплаченного проезда, но при оплате долга в течение 20 дней наказание отменят. Новые санкции коснутся Московского скоростного диаметра и проспекта Багратиона.
В Санкт-Петербурге новыми штрафами планируют наказывать тех, кто не оплачивает проезд по Западному скоростному диаметру. Здесь суммы будут крупнее — 3 тысячи для физических и 30 тысяч для юридических лиц.
Первоначально штрафы вводили для водителей, проезжающих без оплаты через пункты безбарьерной системы. Такие водители нередко скрывают регистрационные знаки автомобилей, чтобы избежать идентификации, и это считается отдельным нарушением. По состоянию на конец апреля на М-12 с начала года оштрафовали более 700 водителей. В конце мая стало известно о законопроекте об ужесточении ответственности за скрытие номеров: применение специальных устройств будут наказывать лишением прав на срок от года до полутора.
Мосгордума планирует увеличить штрафы до 3–10 тысяч рублей для легковых машин и 5–15 тысяч для грузовиков и автобусов в зависимости от того, принадлежат они физическому или юридическому лицу. МАДИ будет выносить штраф через пять дней после неоплаченного проезда, но при оплате долга в течение 20 дней наказание отменят. Новые санкции коснутся Московского скоростного диаметра и проспекта Багратиона.
В Санкт-Петербурге новыми штрафами планируют наказывать тех, кто не оплачивает проезд по Западному скоростному диаметру. Здесь суммы будут крупнее — 3 тысячи для физических и 30 тысяч для юридических лиц.
Первоначально штрафы вводили для водителей, проезжающих без оплаты через пункты безбарьерной системы. Такие водители нередко скрывают регистрационные знаки автомобилей, чтобы избежать идентификации, и это считается отдельным нарушением. По состоянию на конец апреля на М-12 с начала года оштрафовали более 700 водителей. В конце мая стало известно о законопроекте об ужесточении ответственности за скрытие номеров: применение специальных устройств будут наказывать лишением прав на срок от года до полутора.
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Скажете, что есть поезда и самолеты? Есть. Но если я хочу поехать на автомобиле семьей и не зависеть от существующих маршрутов?
Запреты понять можно в той же Москве, где если выедут все, то город встанет раз и навсегда. Тут выхода нет. А дороги между городами?
Ок. Давайте объясню. Подняли ШТРАФЫ за неоплаченный проезд, а не стоимость проезда.
А те, кто по этому поводу возмущается наверное и гоняли "бесплатно". Знаете как эти "бесплатники" ездят? Давайте объясню. Я подъезжаю к шлагбауму на платной дороге, а ко мне, как к родному, прижимается какой-то сидор, назовем его так. Он пролезает за мной, пока шлагбаум не закрылся. На халяву. Т.е. я плачу, а он нет. Правда есть нюанс. Если эти сидоры таким образом пролезают, то я проезжаю уже не как ТС класса 1, а как что-то длинное, ТС класса 4. И с меня берут втридорога. Приятно, правда? Оплатить поездку какого-то сидора. Но вот ведь какое дело... В приложении мне сразу пишут по какому тарифу меня расчитали и путем нажатия на кнопку "Оспорить поездку" я сразу заявляю, что такого не было, проверяйте. После проверки по камерам мне деньги возвращают, А ВОТ ЭТИМ ПРЕКРАСНЫМ СТРАДАЛЬЦАМ прилетает штраф! Так что я полностью "ЗА" повышение штрафов и желательно не до 3т, а хотя бы тыщ до 15. Чтобы эти заднеприводные сами оплачивали свой проезд, а не на меня вешали. Такое вот мое личное мнение.
Если за вами кто-то и едет, то всё равно вы оплатите по 1-ой категории, как автомобиль с прицепом, легковые автомобили с прицепом оплачиваются так же по 1-ой категории как и легковые без прицепа.!!