В Москве и Петербурге резко вырастут штрафы за платные дороги

Сейчас в России действует единая система штрафов за это нарушение, которые составляют 1,5 тысячи рублей для легковых и 5 тысяч для грузовых машин. Однако с 1 сентября региональные власти смогут устанавливать собственные санкции для магистралей, находящихся в их ведении.



Мосгордума планирует увеличить штрафы до 3–10 тысяч рублей для легковых машин и 5–15 тысяч для грузовиков и автобусов в зависимости от того, принадлежат они физическому или юридическому лицу. МАДИ будет выносить штраф через пять дней после неоплаченного проезда, но при оплате долга в течение 20 дней наказание отменят. Новые санкции коснутся Московского скоростного диаметра и проспекта Багратиона.



В Санкт-Петербурге новыми штрафами планируют наказывать тех, кто не оплачивает проезд по Западному скоростному диаметру. Здесь суммы будут крупнее — 3 тысячи для физических и 30 тысяч для юридических лиц.



Первоначально штрафы вводили для водителей, проезжающих без оплаты через пункты безбарьерной системы. Такие водители нередко скрывают регистрационные знаки автомобилей, чтобы избежать идентификации, и это считается отдельным нарушением. По состоянию на конец апреля на М-12 с начала года оштрафовали более 700 водителей. В конце мая стало известно о законопроекте об ужесточении ответственности за скрытие номеров: применение специальных устройств будут наказывать лишением прав на срок от года до полутора.