В Индонезии сотни добровольцев чистят реки от мусора

Видео, на котором волонтёры очищают реки в Индонезии от огромного количества мусора, собрало в сети миллион просмотров. Удивительно, на что способны люди, если работают в команде!
Благотворительная организация Sungai Watch из Индонезии опубликовала таймлапс-видео, на котором волонтёры очищают местные реки от огромного количества мусора. В одну минуту ролика вместились пять чисток на острове Ява и острове Бали, которые заняли в общей сложности 14 часов. За это время удалось убрать 7,6 тонны мусора. Видео привлекло внимание сотен тысяч пользователей, и быстро разлетелось по сети.
Соучредитель благотворительной компании Sungai Watch Келли Бенчегиб руководит предприятием вместе с братом и сестрой. Они родом из Франции, но 18 лет назад переехали на Бали. Их команда состоит из 110 участников, которые каждую пятницу после обеда проводят еженедельные акции по очистке рек, а также привлекают сотни новых волонтёров. Никто не просит их убирать мусор - они сами находят наиболее загрязнённые участки, и совместными усилиями проводят очистку.
По словам руководителей, чаще всего во время уборок они находят одноразовые пластиковые упаковки из-под еды и напитков, и пакеты. Но бывают и неприятные редкости:
"Однако, нам частенько попадаются самые разные предметы, в том числе такие неожиданные, как сумочки, музыкальные инструменты, удостоверения личности, матрасы, унитазы и даже телевизоры. Разнообразие просто поражает. Мы также находим большое количество мёртвых животных: свиней, собак, кур, змей и других, из-за чего условия работы становятся тяжелее," - рассказывает Келли Бенчегиб.
По словам учредителей, миссия компании - защитить и восстановит мировые реки, а также остановить пластиковое загрязнение, которое вредит океану. Помимо сбора мусора, команда выявляет типы отходов и типы пластика, наносящие наибольший вред природе, и их происхождение. После сбора отходы поступают на один из сортировочных комплексов компании, где они сортируются более чем по 30 категориям.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Один окурок - одна рука!
В грязных вагонах - новые надписи и мусор появляется часто.
В чистых вагонах - скорее как исключение.
Чистая территория переключает сознание масс.
Конечно, останутся индивидуумы.
Но тут комментаторы на счёт грязных индивидуумов уже ниже отписались: Рубить руки, устраивать казни, пытки.