В Индонезии сотни добровольцев чистят реки от мусора

Соучредитель благотворительной компании Sungai Watch Келли Бенчегиб руководит предприятием вместе с братом и сестрой. Они родом из Франции, но 18 лет назад переехали на Бали. Их команда состоит из 110 участников, которые каждую пятницу после обеда проводят еженедельные акции по очистке рек, а также привлекают сотни новых волонтёров. Никто не просит их убирать мусор - они сами находят наиболее загрязнённые участки, и совместными усилиями проводят очистку.