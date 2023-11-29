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В Индонезии сотни добровольцев чистят реки от мусора

В Индонезии сотни добровольцев чистят реки от мусора

Автор:
29 ноября 2023 21:21
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Добрые дела   Индонезия   в мире   волонтёры   загрязнения   истории   мусор   очистка   фото   
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Видео, на котором волонтёры очищают реки в Индонезии от огромного количества мусора, собрало в сети миллион просмотров. Удивительно, на что способны люди, если работают в команде!


Благотворительная организация Sungai Watch из Индонезии опубликовала таймлапс-видео, на котором волонтёры очищают местные реки от огромного количества мусора. В одну минуту ролика вместились пять чисток на острове Ява и острове Бали, которые заняли в общей сложности 14 часов. За это время удалось убрать 7,6 тонны мусора. Видео привлекло внимание сотен тысяч пользователей, и быстро разлетелось по сети.

Соучредитель благотворительной компании Sungai Watch Келли Бенчегиб руководит предприятием вместе с братом и сестрой. Они родом из Франции, но 18 лет назад переехали на Бали. Их команда состоит из 110 участников, которые каждую пятницу после обеда проводят еженедельные акции по очистке рек, а также привлекают сотни новых волонтёров. Никто не просит их убирать мусор - они сами находят наиболее загрязнённые участки, и совместными усилиями проводят очистку.

По словам руководителей, чаще всего во время уборок они находят одноразовые пластиковые упаковки из-под еды и напитков, и пакеты. Но бывают и неприятные редкости:


"Однако, нам частенько попадаются самые разные предметы, в том числе такие неожиданные, как сумочки, музыкальные инструменты, удостоверения личности, матрасы, унитазы и даже телевизоры. Разнообразие просто поражает. Мы также находим большое количество мёртвых животных: свиней, собак, кур, змей и других, из-за чего условия работы становятся тяжелее," - рассказывает Келли Бенчегиб.

По словам учредителей, миссия компании - защитить и восстановит мировые реки, а также остановить пластиковое загрязнение, которое вредит океану. Помимо сбора мусора, команда выявляет типы отходов и типы пластика, наносящие наибольший вред природе, и их происхождение. После сбора отходы поступают на один из сортировочных комплексов компании, где они сортируются более чем по 30 категориям.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Добрые дела   Индонезия   в мире   волонтёры   загрязнения   истории   мусор   очистка   фото   
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5  комментариев
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10k
Клёст Полчаса назад
К сожалению, очищать матушку природу надо начинать с отрубания рук тем, кто еë засоряет.
Один окурок - одна рука!
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1k
K_II_T 3 минуты назад
Один из законов социальных наук доказан на метрополитене Нью-Йорка.
В грязных вагонах - новые надписи и мусор появляется часто.
В чистых вагонах - скорее как исключение.

Чистая территория переключает сознание масс.
Конечно, останутся индивидуумы.
Но тут комментаторы на счёт грязных индивидуумов уже ниже отписались: Рубить руки, устраивать казни, пытки.
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126k
parallax 22 минуты назад
Чисто не там, где метут...
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11k
Света 39 минут назад
А не засирать там не пробовали?
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16k
GROMOZEKA 49 минут назад
Полагаю, что обратно засерут, даже быстрее
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