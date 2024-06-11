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Козёл подмигнул девушке на пляже

Козёл подмигнул девушке на пляже

Автор:
11 июня 2024 08:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   забавно   козёл   шезлонг   
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Этот козёл не из тех, кто стесняется подойти к незнакомцам. Рогатый герой видео занял шезлонг рядом с девушкой на пляже.

В современном мире многие предпочитают знакомиться в социальных сетях или специальных приложениях, вместо того, чтобы просто подходить к понравившимся незнакомым людям на улице, в баре или в любом другом месте. Но козлик из этого видео не из тех, кто стесняется подходить к незнакомцам.

Поэтому он легко и уверенно занял шезлонг рядом с неизвестной девушкой на пляже, а затем подмигнул ей, когда она посмотрела на него. Такой очаровательный мастер флирта просто не мог не произвести положительное впечатление, несмотря на то, что он буквально является козлом. Милым и забавным козлом.

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Метки: Видео   Прикол   животные   забавно   козёл   шезлонг   
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751
Шурман Полчаса назад
Ну вот очередного козла нашла :)
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500
Радист 3 минуты назад
Реинкарнация однако


"Пусть косо смотрят на тебя привыкни к укоризне,
Досадно что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи себе нормальненько
Есть повод веселиться..." (С)
В.С. Высоцкий
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5k
Горожанин 14 минут назад
В Египте это нормально))
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3332 поста (3269 в горячем)

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