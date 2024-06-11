Козёл подмигнул девушке на пляже

В современном мире многие предпочитают знакомиться в социальных сетях или специальных приложениях, вместо того, чтобы просто подходить к понравившимся незнакомым людям на улице, в баре или в любом другом месте. Но козлик из этого видео не из тех, кто стесняется подходить к незнакомцам.

Поэтому он легко и уверенно занял шезлонг рядом с неизвестной девушкой на пляже, а затем подмигнул ей, когда она посмотрела на него. Такой очаровательный мастер флирта просто не мог не произвести положительное впечатление, несмотря на то, что он буквально является козлом. Милым и забавным козлом.