Козёл подмигнул девушке на пляже

Этот козёл не из тех, кто стесняется подойти к незнакомцам. Рогатый герой видео занял шезлонг рядом с девушкой на пляже.
В современном мире многие предпочитают знакомиться в социальных сетях или специальных приложениях, вместо того, чтобы просто подходить к понравившимся незнакомым людям на улице, в баре или в любом другом месте. Но козлик из этого видео не из тех, кто стесняется подходить к незнакомцам.
Поэтому он легко и уверенно занял шезлонг рядом с неизвестной девушкой на пляже, а затем подмигнул ей, когда она посмотрела на него. Такой очаровательный мастер флирта просто не мог не произвести положительное впечатление, несмотря на то, что он буквально является козлом. Милым и забавным козлом.
Источник:
- Попытка птицы найти подход к обиженной подруге
- Кот вспоминает, куда дел свои сапоги и шляпу
- Жрун: трапеза кота с необычного ракурса
- Собака "отомстила" подшутившему над ней хозяину
- Эта собака не кусается, она делает больно по-другому
"Пусть косо смотрят на тебя привыкни к укоризне,
Досадно что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи себе нормальненько
Есть повод веселиться..." (С)
В.С. Высоцкий