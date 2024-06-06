Более 100 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерове

Больше сотни человек пострадали сегодня утром при столкновении двух трамваев в Кемерове. По данным оперативный служб, ЧП произошло из-за отказа тормозов у одного из трамваев во время спуска с крутого участка дороги.





Трамвай развил огромную скорость, из-за чего на повороте у него сломались двери и на проезжую часть вылетели два пассажира, а через несколько минут он догнал следовавший по тем же путям трамвай и влетел в него.