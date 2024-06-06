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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1477 постов • 61 подписчик подписаться
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Более 100 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерове

Более 100 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерове

Автор:
06 июня 2024 17:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Кемерово   авария   пострадавшие   тормоза   трамваи   
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Причиной ЧП стали отказавшие тормоза.

Больше сотни человек пострадали сегодня утром при столкновении двух трамваев в Кемерове. По данным оперативный служб, ЧП произошло из-за отказа тормозов у одного из трамваев во время спуска с крутого участка дороги.


Трамвай развил огромную скорость, из-за чего на повороте у него сломались двери и на проезжую часть вылетели два пассажира, а через несколько минут он догнал следовавший по тем же путям трамвай и влетел в него.

Сообщается, что в результате столкновения кабину неисправного трамвая сильно расплющило, 23-летняя девушка-водитель получила множественные переломы, за её жизнь сейчас борются врачи. Также известно об одном погибшем пассажире. По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, всего в страшной аварии пострадали 109 человек, 40 из них с травмами различной степени тяжести находятся в медучреждениях города, остальные будут лечиться амбулаторно.

В МВД возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. В ближайшее время следовали проведут ряд судебных экспертиз с целью определить все обстоятельства и причины произошедшего. В Госдуме тем временем призвали проверить весь городской транспорт по стране после трагедии в Кузбассе.


"Трагедия с трамваем в Кемерове — результат острой проблемы с устаревшим парком техники. Износ значителен. Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране — речь, конечно, о старом парке. Анализу подлежит всё: качество и сроки ремонта, обслуживания", — пояснил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев..

Ранее мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что городские трамваи изношены на 80-90%, а их возраст составляет около 40 лет. Примерно в таком же состоянии находятся и рельсы. Однако денег на обновление парка техники и соответствующей инфраструктуры пока нет.


"Источник финансирования определяется, есть федеральные программы в которые мы заявляемся. Понимание источников финансирования будет ближе к 2025 году, сначала надо обновить инфраструктуру", — рассказал Анисимов.

Источник:

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Метки: Видео   Кемерово   авария   пострадавшие   тормоза   трамваи   
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11  комментариев
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643
А П Полчаса назад
Жесть какая, вообще. Здоровья пострадавшим. Земля пухом погибшему.
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11k
ScorpionDS Полминуты назад
Погиб видимо пассажир которые вылетел, на него еще машина наехала, видимо она и стала причиной смерти, хотя и так могло хватить ...
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48k
Игорь 59 секунд назад
Проверки и включения в федеральные программы по обновлению инфраструктуры и парка общественного транспорта надо начинать с тех городов, где существуют крутые спуски и подъёмы.
Не было бы крутого спуска, таких последствий тоже не было.

Здоровья пострадавшим, соболезнования родным и близким погибшего.
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1k
Тимур 3 минуты назад
А в Москве каждый год меняют бордюры, перкладыват асфальт на МКАДе и трёшке. Всё не знают, Как ещё больше денег попилить.
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670
Пчёл 8 минут назад
"...Трамвай развил огромную скорость, из-за чего на повороте у него сломались двери..."
Я знаю, что автор сего опуса похож на олигофрена, но каким же нужно быть тупым, чтобы написать подобное?!
На огромной скорости люди, опиравшиеся на двери (трамвай был битком) тяжестью своих тел и выдавили их. Нижняя часть дверей внизу ходят по направляющим. Только вверху они закреплены специфически на столько, что просто так не слетят, а вот внизу эти направляющие проходят не по всей длине нижней ступени - спорный момент, результат которого и виден на видео. По сути, там, вообще чуть прилично надавишь и всё, дверь сразу вылетает.
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9k
perekrestok 17 минут назад
Жаль всех пострадавших. очень люблю трамваи и троллейбусы именно из-за из размеров и безопасности. Никогда не думал что на трамвае можно так нестись на виражах. Все же соблюдение скоростного режима актуально для всех видов транспорта.
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7k
Кистень 21 минуту назад
Видела, что трам не останавливается, неужели не могла выскочить из кабины в салон?
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37k
Юрий Полчаса назад
У трамвая не сработали все 3 тормоза?
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Заместитель директора «Муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия» (МТТП) Новокузнецка Д. Новохацкий пояснил -
"Что касается непосредственно аварии, если мы говорим, почему трамвай не остановился, а продолжал нестись вперед вообще, у водителя есть ряд способов снижать скорость вагона, вплоть до его полной остановки. Сначала это электрический тормоз, затем колодочный, которым «дотормаживают», а потом, если предыдущие не помогли, водитель бросает педаль безопасности и останавливается экстренным торможением. Здесь, очевидно, эти шаги не сработали."
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1k
DuckTales Час назад
Красивая девочка , надеюсь починят
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2129 постов (2136 в горячем)
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