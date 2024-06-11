Автозапуск пошёл не по плану

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Видео из Великого Новгорода. Владелец автомобиля Лада Нива Трэвел дистанционно завёл автомобиль и растолкал впередистоящие автомобили. Я думал, что такие "колхозные" автозапуски уже лет 10 не ставят. Смотреть до конца!
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А на нормальном автозапуске хрен, там надо будет с бубнами потанцевать.
в машинах с автоматическими трансмиссиями контроль передач стоит с завода, их в принципе не завести если кпп стоит не в парковочном положении.
а на механике нужно к кпп прикручивать блок для контроля включения передач - что зачастую не предусмотрено конструкцией коробки.