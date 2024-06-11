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Автозапуск пошёл не по плану

Автозапуск пошёл не по плану

Автор:
11 июня 2024 10:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автозапуск   автомир   автомобили   машина   
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Видео из Великого Новгорода. Владелец автомобиля Лада Нива Трэвел дистанционно завёл автомобиль и растолкал впередистоящие автомобили. Я думал, что такие "колхозные" автозапуски уже лет 10 не ставят. Смотреть до конца!
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автозапуск   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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Франц Лефорт Полчаса назад
Только один вопрос автору! А разве колхозный автозапуск может включить коробку скоростей?
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9k
Алексей 41 минуту назад
Почему "колхозные" автозапуски? Очень удобная вещь, просто нужно подключать правильно, по хорошему в хорошем автосервисе у грамотного автоэлектрика, а не самому в гараже, тем когда еще и не понимаешь ни хрена!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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