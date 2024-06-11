Убиравшую листья женщину ждало разочарование

Объекты нашего наследия, которые лучше один раз увидеть

Листопад как важная веха в жизни котиков

Засохшие листья — это тоже искусство

Мужчина "утопил" свой телефон, пытаясь снять лягушку

Женщина неприятно удивила своего мужа, когда закрыла за ним дверь

Пешеход оказал девушкам медвежью услугу