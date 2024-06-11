Убиравшую листья женщину ждало разочарование

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Женщина решила убрать листья на участке с помощью садового пылесоса. Однако её подвёл незакрытый мешок.
Порой одна мелкая деталь может пустить часы работы коту под хвост. Например, незакрытый мешок садового пылесоса во время уборки листьев во дворе. Именно так и произошло с женщиной из ролика ниже.
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