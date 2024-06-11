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Убиравшую листья женщину ждало разочарование

Убиравшую листья женщину ждало разочарование

Автор:
11 июня 2024 07:19
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   листва   листья   люди   садовый пылесос   фейл   
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Женщина решила убрать листья на участке с помощью садового пылесоса. Однако её подвёл незакрытый мешок.

Порой одна мелкая деталь может пустить часы работы коту под хвост. Например, незакрытый мешок садового пылесоса во время уборки листьев во дворе. Именно так и произошло с женщиной из ролика ниже.

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Метки: Видео   Прикол   листва   листья   люди   садовый пылесос   фейл   
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4  комментария
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5k
Очень Злой Полчаса назад
Охренеть событие!Как бы я жил без этой информации!Совсем уже нечего постить?
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17k
Типа граф 4 секунды назад
Это как про большую яму , пять рублей и дырку в кармане .
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2k
Вик Тор 17 минут назад
В молодости видел похожее.
Политый поливальщик,кино называлось. Билет полфранка стоил на него .
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3k
Оксид Бетона 54 минуты назад
А всё почему? А всё потому что рожа у неё слишком серьёзная!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3332 поста (3269 в горячем)

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