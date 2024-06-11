FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8990 постов • 1070 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
В Подмосковье нашли камень-шпион

В Подмосковье нашли камень-шпион

Автор:
11 июня 2024 14:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   животные   камень   камера   туалет   
2140
1
1

В Электростали в женском туалете на пляже отдыхающие заметили подозрительный предмет. При осмотре выяснилось, что это скрытая камера, замаскированная под камень.

Неизвестный замаскировал камеру под камень и оставил на земле в женском туалете. Камеру с аккумуляторами изъяли и сейчас выясняют, кто её подложил.

Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Подмосковье   животные   камень   камера   туалет   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
albedo Час назад
Извращенец.
Смотреть на испражняющихся теток!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151k
parallax 4 минуты назад
"...замаскировал камеру под камень и оставил на земле в женском туалете."

Земля в женском туалете!?
У меня есть попрос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Вася 6 минут назад
было месяц назад. на работе в аэропорту навесной потолок, довольно прочный, покрыт декоративными пластинами, коллега пошла в общий туалет, случайно глянула вверх, через щель в отодвинуой плиты пялилось лицо южной наружности. Пока милиция прискакала извращенец успел свалить (между навесным и капитальным потолком высота см. 50), лазил по балкам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
545
Фрол 11 минут назад
Плохо только ,что передающийся сигнал могут отслеживать только в фантастических фильмах.Найти утырка не реально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Роберт Шекли 19 минут назад
- Как вы обнаружили камеру?
- Да, там мужик поставил камень на зарядку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
БамбарбияКиргуду 20 минут назад
Надо было просто насрать на камеру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hhwost 22 минуты назад
трудно не заметить такую выпуклую стекляшку в якобы "камне". на что он рассчитывал?
походу придурок термин "пинхол" никогда не слыхал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Vovik 43 минуты назад
Сделать его унитазом в женском туалете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Элитный тигр 49 минут назад
ПорношпиЁны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Dobry vojak Svejk Час назад
Найти бы гада и засунуть ему. А лучше присудить и пусть ему там засовывают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4022 поста (4017 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

798366



Другие посты автора
Популярное в сообществах
А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше работали
А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой...
Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют
Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют
Набирающие популярность в сообществах
Семён Челюскин. Забытый первооткрыватель крайнего Севера
Семён Челюскин. Забытый первооткрыватель крайнего Севера
Снимки телескопа Webb переворачивают наше понимание космоса
Снимки телескопа Webb переворачивают наше понимание космоса
Российские разработки, дающие шанс на жизнь
Российские разработки, дающие шанс на жизнь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#история#авто аварии#забавно#улыбнуло#Автовсячина#маразм#кино
#в мире#машина#Юмор#интересно#аварии#факты#новости#США#конфликт#Россия
#животные#люди#ДТП#Прикол#позитив#кот#фильм#кошка#дети#закон
Российские разработки, дающие шанс на жизнь Российские разработки, дающие шанс на жизнь Женщина избила продавщицу из-за того, что та отказалась обслуживать её после закрытия магазина Женщина избила продавщицу из-за того, что та отказалась обслуживать её после закрытия магазина Кабаны продолжают попрошайничать в Подмосковье Кабаны продолжают попрошайничать в Подмосковье В&nbsp;Подмосковье кота приняли на&nbsp;работу в&nbsp;магазин В Подмосковье кота приняли на работу в магазин Красная панда испугалась камня Красная панда испугалась камня Мастерская работа по камню Мастерская работа по камню

На что жалуетесь?

Вернуться