В Подмосковье нашли камень-шпион

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В Электростали в женском туалете на пляже отдыхающие заметили подозрительный предмет. При осмотре выяснилось, что это скрытая камера, замаскированная под камень.
Неизвестный замаскировал камеру под камень и оставил на земле в женском туалете. Камеру с аккумуляторами изъяли и сейчас выясняют, кто её подложил.
Присутствует ненормативная лексика.
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Смотреть на испражняющихся теток!!!
Земля в женском туалете!?
У меня есть попрос.
- Да, там мужик поставил камень на зарядку
походу придурок термин "пинхол" никогда не слыхал.
"Хочу быть белым, много воды и голых белых женщин..."