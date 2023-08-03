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Кобра укусила заклинателя змей, пытавшегося её поцеловать

Кобра укусила заклинателя змей, пытавшегося её поцеловать

Автор:
03 августа 2023 08:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индонезия   в мире   животные   змея   люди   
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В Индонезии ядовитая змея укусила заклинателя змей во время представления. Момент укуса запечатлел один из очевидцев.

В индонезийской провинции Центральная Ява кобра ужалила 20-летнего заклинателя змей во время представления.

Когда произошло нападение, заклинателя Абдула Мунира снимал на видео один из зрителей. На кадрах видно, как Мунир приблизился к кобре и попытался ее поцеловать. В этот момент змея вцепилась в нос хозяина.


У мужчины закружилась голова, и он упал на землю. Жители деревни, где проходило представление, срочно доставили его в местную клинику. Медики оказали пострадавшему первую помощь и собирались отправить его в другую больницу, однако к тому времени яд кобры уже поразил жизненно важные органы Мунира. Спасти его не удалось.

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Метки: Видео   Индонезия   в мире   животные   змея   люди   
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9  комментариев
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7k
vasilykopkov 46 минут назад
И тут Дарвин такой, с гитарой...
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4k
Дмитрий Круглов 4 минуты назад
Если уж они издеваются над животными, почему бы им не вырвать сначала ядовитые зубы?
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 13 минут назад
Вот эта заклинательница змей нормальная была, а не эти ваши Муниры

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1k
Остап_Бендер_Задунайский 14 минут назад
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 14 минут назад
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9k
МихА 36 минут назад
Хлебом не корми этих косоглазых, то с кобрами целуются то безмозглые бошки суют в пасть крокодилам
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11k
zlopisec 48 минут назад
Правильно, сначала кольцо, потом уже целоваться....
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112k
parallax 2 часа назад
Быстрый и надёжный способ самовыпилиться.
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