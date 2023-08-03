Кобра укусила заклинателя змей, пытавшегося её поцеловать

В Индонезии ядовитая змея укусила заклинателя змей во время представления. Момент укуса запечатлел один из очевидцев.
В индонезийской провинции Центральная Ява кобра ужалила 20-летнего заклинателя змей во время представления.
Когда произошло нападение, заклинателя Абдула Мунира снимал на видео один из зрителей. На кадрах видно, как Мунир приблизился к кобре и попытался ее поцеловать. В этот момент змея вцепилась в нос хозяина.
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У мужчины закружилась голова, и он упал на землю. Жители деревни, где проходило представление, срочно доставили его в местную клинику. Медики оказали пострадавшему первую помощь и собирались отправить его в другую больницу, однако к тому времени яд кобры уже поразил жизненно важные органы Мунира. Спасти его не удалось.
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