Кобра укусила заклинателя змей, пытавшегося её поцеловать

У мужчины закружилась голова, и он упал на землю. Жители деревни, где проходило представление, срочно доставили его в местную клинику. Медики оказали пострадавшему первую помощь и собирались отправить его в другую больницу, однако к тому времени яд кобры уже поразил жизненно важные органы Мунира. Спасти его не удалось.