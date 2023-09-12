Бык решил наказать мужчину, схватившего его за рога

Во время забега быков в Испании мужчина укрылся в здании и решил, что он в безопасности. Любитель острых ощущений схватил за рога пробегавшего мимо быка и вскоре пожалел об этом.
Во время забега быков, организованного в населённом пункте муниципалитета Ампуэро (провинция Кантабрия, Испания) один из местных жителей запечатлел дерзкую выходку участника рискованного мероприятия.
Любитель острых ощущений, скрываясь в строении, схватил за рога одного из быков. Животное решило проучить наглеца.
Бык снёс щит, отделяющий его от мужчины, после чего, не обращая особого внимания на других участников забега, проник на территорию, где скрывался обидчик. В результате инцидента никто, включая быков, серьёзно не пострадал.
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терзать животных, да что за радость ?
- Эй, бык, заходи на чай.
- Да не, я спешу на работу
- Ты что не уважаешь меня?
- Ну давай, только быстро... расступииись :)