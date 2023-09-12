FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14718 постов • 1687 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Бык решил наказать мужчину, схватившего его за рога

Бык решил наказать мужчину, схватившего его за рога

Автор:
12 сентября 2023 08:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Испания   бык   в мире   забег   люди   повезло   
1997
2
1

Во время забега быков в Испании мужчина укрылся в здании и решил, что он в безопасности. Любитель острых ощущений схватил за рога пробегавшего мимо быка и вскоре пожалел об этом.

Во время забега быков, организованного в населённом пункте муниципалитета Ампуэро (провинция Кантабрия, Испания) один из местных жителей запечатлел дерзкую выходку участника рискованного мероприятия.

Любитель острых ощущений, скрываясь в строении, схватил за рога одного из быков. Животное решило проучить наглеца.

Бык снёс щит, отделяющий его от мужчины, после чего, не обращая особого внимания на других участников забега, проник на территорию, где скрывался обидчик. В результате инцидента никто, включая быков, серьёзно не пострадал.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Испания   бык   в мире   забег   люди   повезло   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Djeff 2 часа назад
Надеюсь, животные не пострадали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Deniss 3 минуты назад
что за развлекуха такая ?
терзать животных, да что за радость ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SmartCat101 5 минут назад
красава!!! всегда болел за быков!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Viktor 50 минут назад
Дебилы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Marlboro Час назад
Диалог надо добавить:
- Эй, бык, заходи на чай.
- Да не, я спешу на работу
- Ты что не уважаешь меня?
- Ну давай, только быстро... расступииись :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Опаньки Час назад
представляю какой секас у них там в домике начался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
559
ruslan d Час назад
Весело у них
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex 2 часа назад
Надеюсь, насадил придурка на рога
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

775549



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Это точно 2023-й?": поразительный дизайн новой станции метро "Пыхтино"
"Это точно 2023-й?": поразительный дизайн новой станции метро "Пыхтино"
Про советские вещи, которые еще долго не сломаются
Про советские вещи, которые еще долго не сломаются
Набирающие популярность в сообществах
Парад трамваев, поездов и судов пройдет в День города Москвы
Парад трамваев, поездов и судов пройдет в День города Москвы
Работы Юрия Петровича Кугача. (1917 - 2013)
Работы Юрия Петровича Кугача. (1917 - 2013)
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все мы немного Гена Букин

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#автомир#Россия#люди#позитив#Автовсячина#новости#Ynews#дизайн
#фото#машина#подборка#интересное#в мире#сарказм#Дагестан#СССР#полиция#женщины
#Прикол#автомобили#интересно#ДТП#аварии#авто аварии#задержание#США#девушки#кино
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Испанец умоляет власти посадить его в тюрьму Испанец умоляет власти посадить его в тюрьму Посетителям фестиваля пришлось спасаться бегством от случайно выпущенных быков&nbsp; Посетителям фестиваля пришлось спасаться бегством от случайно выпущенных быков  Королевский гвардеец накричал на наглого туриста Королевский гвардеец накричал на наглого туриста Умер Стивен Харвелл - исполнитель хитов из мультфильма «Шрек» Умер Стивен Харвелл - исполнитель хитов из мультфильма «Шрек» 12&nbsp; пар близнецов стали первоклассниками одной школы 12  пар близнецов стали первоклассниками одной школы

На что жалуетесь?

Вернуться