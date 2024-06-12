Величественные собаки замка Тиволи и загадка их создателя

Хотя подробности этой истории до конца не выяснены, документы опровергают версию о самоубийстве Фернкорна. В них говорится, что скульптор заболел в 1865 году и больше не мог работать. В том же году его поместили в психиатрическую лечебницу, где он скончался в возрасте 65 лет. Эти факты, возможно, объясняют живучесть распространённой легенды. По всей видимости, скульптор был помещён в психиатрическую клинику вскоре после открытия собак в Тиволи. Когда он исчез с радаров, местным жителям, должно быть, показалось, что это произошло не просто так. И родилась печальная, но красивая легенда.