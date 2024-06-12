Величественные собаки замка Тиволи и загадка их создателя

Странные слухи ходят вокруг художника, создавшего этих псов, стоящих на страже покоя величественного дворца.
Тиволи – самый большой и красивый парк Любляны, это ещё и место обитания четырёх чугунных собак, величественно расположившихся у подножия холма Рожник. Эти статуи, стоящие на страже лестницы, ведущей к дворцу, могут показаться любому обычными. Но не стоит обманываться. У сторожей отсутствует важный орган, и они представляют собой загадку.
Эти четыре гончие, отлитые из железа, были сделаны около 1864 года скульптором Антоном Домиником Фернкорном. Австрийский художник и признанный анималист является главным героем современной городской легенды. По местным слухам, художник в душе был перфекционистом. В процессе создания своих скульптур он был так поглощён совершенствованием формы своих творений, что совсем забыл о собачьих языках. Он понял свою ошибку только тогда, когда было уже слишком поздно. В народе распространился ложный слух, что скульптор застрелился после того, как статуи были представлены публике.
Хотя подробности этой истории до конца не выяснены, документы опровергают версию о самоубийстве Фернкорна. В них говорится, что скульптор заболел в 1865 году и больше не мог работать. В том же году его поместили в психиатрическую лечебницу, где он скончался в возрасте 65 лет. Эти факты, возможно, объясняют живучесть распространённой легенды. По всей видимости, скульптор был помещён в психиатрическую клинику вскоре после открытия собак в Тиволи. Когда он исчез с радаров, местным жителям, должно быть, показалось, что это произошло не просто так. И родилась печальная, но красивая легенда.
А собаки, хотя и пришли в этот мир немыми, и по сей день несут почётную вахту у порога замка Тиволи.
Псы внимательно следят за набережной, контролируют появление новых объектов, проведение мероприятий. И пусть в действительности история появления стражей не окутана таким уж романтическим флёром, выполнены они действительно мастерски и определённо заслуживают внимания.
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