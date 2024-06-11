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Жёсткое столкновение с машиной газовой службы

Жёсткое столкновение с машиной газовой службы

Автор:
11 июня 2024 12:19
Сообщество : Аварии
Метки: Белоруссия   Видео   ДТП   Минск   Спецслужба   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Минске водитель легковушки столкнулся с автомобилем газовой службы, ехавшим с включёнными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией. "Скорые приехали минуты за четыре, пассажир на Киа был в отключке, но спустя некоторое время пришел в себя. Толпа собралась быстро. В легковой машине было три пассажира. У одного парня из головы шла кровь. Это жесткое ДТП, но все люди были живы"
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Метки: Белоруссия   Видео   ДТП   Минск   Спецслужба   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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63k
dima423 45 минут назад
Ну газовая виновата по любому, даже если с мигалкой и сиреной, она должна не лететь в слепую из за машин, а подъезжая к перекрестку, и проезжая его на красный свет, убедиться что ее пропускают...
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8k
Neo 18 минут назад
Какой рег молодец - подъехал поближе, чтобы видео лучше снять. Нет? Как это просто хитрожопый?
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41k
albedo Полчаса назад
Как же мало машин на дороге в Минске посреди рабочего дня.
Приятно смотреть - люди работают, а не по улицам болтаются.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1579 постов (1601 в горячем)

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