Жёсткое столкновение с машиной газовой службы

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В Минске водитель легковушки столкнулся с автомобилем газовой службы, ехавшим с включёнными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией. "Скорые приехали минуты за четыре, пассажир на Киа был в отключке, но спустя некоторое время пришел в себя. Толпа собралась быстро. В легковой машине было три пассажира. У одного парня из головы шла кровь. Это жесткое ДТП, но все люди были живы"
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- Авария дня. Это был его последний выезд на встречную полосу
- И самоустранился, и никого не зацепил
- Надеюсь за руль он больше не сядет
- Всё же мотоцикл - очень опасный вид транспорта, даже если водитель соблюдает ПДД
- Разбил свою и чужую машину, и сбежал с места аварии
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Приятно смотреть - люди работают, а не по улицам болтаются.