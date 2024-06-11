Жёсткое столкновение с машиной газовой службы

В Минске водитель легковушки столкнулся с автомобилем газовой службы, ехавшим с включёнными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией. "Скорые приехали минуты за четыре, пассажир на Киа был в отключке, но спустя некоторое время пришел в себя. Толпа собралась быстро. В легковой машине было три пассажира. У одного парня из головы шла кровь. Это жесткое ДТП, но все люди были живы"

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В Минске водитель легковушки столкнулся с автомобилем газовой службы, ехавшим с включёнными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией. "Скорые приехали минуты за четыре, пассажир на Киа был в отключке, но спустя некоторое время пришел в себя. Толпа собралась быстро. В легковой машине было три пассажира. У одного парня из головы шла кровь. Это жесткое ДТП, но все люди были живы" 2024-06-11T12:19:15+03:00 Пропустить

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