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Hyundai опубликовал первые фото своего самого дешёвого электромобиля

Hyundai опубликовал первые фото своего самого дешёвого электромобиля

Автор:
11 июня 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Компания Hyundai анонсировала новый электромобиль, который будет позиционироваться как самое дешёвое батарейное решение корейского бренда. Новинка примет форму небольшого кроссовера, для Европы его назовут Inster. На домашнем рынке электромашинка получит название Casper Electric, так как базируется на платформе уже продающегося здесь бензинового компакта.
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Метки: Hyundai   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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3  комментария
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651
А П 40 минут назад
Для маленьких корейцев норм.
Так то в базе kia picanto
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809
ivandike 10 минут назад
Самое глупое изобетение, не актуально совсем
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1367 постов (1357 в горячем)

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