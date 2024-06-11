Hyundai опубликовал первые фото своего самого дешёвого электромобиля

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Компания Hyundai анонсировала новый электромобиль, который будет позиционироваться как самое дешёвое батарейное решение корейского бренда. Новинка примет форму небольшого кроссовера, для Европы его назовут Inster. На домашнем рынке электромашинка получит название Casper Electric, так как базируется на платформе уже продающегося здесь бензинового компакта.
Насколько можно судить по фото, Inster окажется похож на Casper не только технически, но и внешне. К примеру, аналогичным образом будет оформлена передняя часть с круглой светотехникой и рельефным капотом. При этом уже сейчас понятно, что диодные фонари будут переработаны — их выполнят в том же пиксельном стиле, что и у электрокаров линейки Ioniq. Для «Инстера» предусмотрены оригинальные колёсные диски.
Никаких технических деталей пока не обнародовано: не уточняются ни мощность силовой установки, ни запас хода паркетника. При этом известно, что в Европе Hyundai рассчитывает продавать Inster по цене менее 20 тысяч евро.
Учитывая, что аналогичные разработки ведёт сейчас целый ряд производителей из разных стран, в скором времени этот сегмент европейского рынка может оказаться весьма насыщенным. В середине мая о планах закрепиться в ЕС заявляла даже китайская Leapmotor. При помощи концерна Stellantis эта компания хочет запустить продажи 3.6-метрового электромобильчика T03, ему также обещана стартовая цена ниже 20 тысяч евро.
Никаких технических деталей пока не обнародовано: не уточняются ни мощность силовой установки, ни запас хода паркетника. При этом известно, что в Европе Hyundai рассчитывает продавать Inster по цене менее 20 тысяч евро.
Учитывая, что аналогичные разработки ведёт сейчас целый ряд производителей из разных стран, в скором времени этот сегмент европейского рынка может оказаться весьма насыщенным. В середине мая о планах закрепиться в ЕС заявляла даже китайская Leapmotor. При помощи концерна Stellantis эта компания хочет запустить продажи 3.6-метрового электромобильчика T03, ему также обещана стартовая цена ниже 20 тысяч евро.
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Так то в базе kia picanto