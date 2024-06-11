Hyundai опубликовал первые фото своего самого дешёвого электромобиля

Насколько можно судить по фото, Inster окажется похож на Casper не только технически, но и внешне. К примеру, аналогичным образом будет оформлена передняя часть с круглой светотехникой и рельефным капотом. При этом уже сейчас понятно, что диодные фонари будут переработаны — их выполнят в том же пиксельном стиле, что и у электрокаров линейки Ioniq. Для «Инстера» предусмотрены оригинальные колёсные диски.



Никаких технических деталей пока не обнародовано: не уточняются ни мощность силовой установки, ни запас хода паркетника. При этом известно, что в Европе Hyundai рассчитывает продавать Inster по цене менее 20 тысяч евро.



Учитывая, что аналогичные разработки ведёт сейчас целый ряд производителей из разных стран, в скором времени этот сегмент европейского рынка может оказаться весьма насыщенным. В середине мая о планах закрепиться в ЕС заявляла даже китайская Leapmotor. При помощи концерна Stellantis эта компания хочет запустить продажи 3.6-метрового электромобильчика T03, ему также обещана стартовая цена ниже 20 тысяч евро.