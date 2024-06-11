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Представлено новое поколение BMW 1 серии

Представлено новое поколение BMW 1 серии

Автор:
11 июня 2024 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   
937
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Компания BMW представила новое поколение хэтчбека 1 серии, включая заряженную версию с 300-сильным мотором. Семейство сохранило прежнюю платформу, но обзавелось доработанной внешностью, модернизированной моторной гаммой, которая лишилась механической коробки, и более цифровым интерьером. «Единичка» стала также первой BMW, на которой не используется литера i для обозначения бензиновых модификаций. Производство новинки стартует в октябре на заводе в Лейпциге.
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Метки: BMW   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   
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10  комментариев
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1k
АртемШишков 57 минут назад
На киа сид похожа
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16
Kdjbd Jfhdvdh 5 минут назад
Слишком мало машины за слишком много денег.
Ни Мерс, ни БМВ уже больше не являются машинами с эффектом "Вау". А жаль. Про VW вообще не стоит говорить, обмылок какой-то.
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623
Areskoi 11 минут назад
Ссылка vk.com
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11k
SuperTroll 21 минуту назад
Как можно было поменять классический стиль решетки BMW? То ромбики, то теперь горизонтальные полоски..мрак, печаль..
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10k
Alex 37 минут назад
Дожили, BMW стала копировать Китайцев и Корейцев ))
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19k
GROMOZEKA 47 минут назад
Ценник, поди от сорокета стартует?
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13k
Krapiv 59 минут назад
поворотников уже с завода нет
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14k
Том Сойер Час назад
Всё, тю-тю знаменитые ноздри.... (скоро и мерс со своей звездой видимо распрощается...)
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63k
dima423 Час назад
Ну че красивенькая, по городу до работы мотаться самое то)
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1365 постов (1357 в горячем)

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