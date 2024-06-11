Представлено новое поколение BMW 1 серии

Габариты новой BMW 1 серии составляют 4361х1800х1459 миллиметров при колёсной базе 2670 миллиметров, объём багажника — от 300 до 1200 литров. Таким образом, со сменой поколений хэтч стал чуть длиннее и выше, при этом прочие параметры не изменились. Сохранена и стилистика внешности, хотя в мелочах «единичка» заметно переработана. Пятидверка обзавелась, к примеру, заниженной линией капота, другими бамперами и новой светотехникой. Для стандартных хэтчей предложат различные пакеты индивидуализации кузова, для BMW M135 — оригинальный обвес и «ноздри» с собственным наполнением.



Интерьер изменился серьёзнее. В духе всех современных новинок BMW 1 серии снабдили большим дисплеем, составленным из экранов диагональю 10.25 и 10.7 дюйма, а также усовершенствованной медиасистемой с операционкой BMW 9. Это позволило заметно сократить число физических кнопок: управление частью функций переведено на центральный дисплей. Кроме того, хэтч получил переработанный центральный тоннель с минималистичным селектором трансмиссии и беспроводной зарядкой. Параллельно расширен список доступных водительских ассистентов, в котором появились, к примеру, автоматический парковщик и функция контроля рядности.



В отделке интерьеров будут преимущественно использоваться ткани из переработанного пластика и искусственная кожа. Это касается и BMW M135, для которой предусмотрены, к примеру, кресла с увеличенной боковой поддержкой.



На старт продаж BMW 1 серии выйдет с четырьмя силовыми агрегатами, дизельными и бензиновыми, которые впервые в истории модели будут агрегатироваться только с семиступенчатым Steptronic. Версия BMW 120 получит «турботройку» объёмом 1,5 литра в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором на 170 л.с. и 280 Нм и сможет ускоряться до 100 км/ч за 7,8 секунды. Двухлитровый дизель предложат в двух вариантах, каждый из которых окажется медленнее бензиновой версии. На BMW 118d мотор обеспечит 150 л.с. и 360 Нм, на пятидверке с индексом 120d — уже 163 л.с. и 400 Нм, разгон до сотни займёт 8,3 и 7,9 секунды.



Флагманская BMW M135 единственной из семейства получит полный привод. Благодаря турбомотору на 300 л.с. и 400 Нм хот-хэтч наберёт 100 км/ч за 4,9 секунды при максимальной скорости 250 км/ч. Таким образом, со сменой поколений эта модификация стала даже чуть слабее и медленнее, чем раньше, но такую M135 компания будет продавать только в Европе. Для других рынков отдачу мотора, как ожидается, увеличат до 315 л.с. BMW M135 по умолчанию получит адаптивную подвеску с уменьшенным на 8 миллиметров дорожным просветом и более мощные тормоза.



Что касается доработок шасси, то BMW сообщает, к примеру, об увеличенной жёсткости кузова, иных амортизаторах и стабилизаторах и оптимизированной кинематике. На 20% увеличен угол развала передних колёс.



Продажи новой BMW 1 серии в Европе стартуют нынешней осенью. Позже пятидверка появится и на других рынках, включая Японию. Концерн также готовится к премьере новой M5. «Придворное» ателье Alpina на днях тоже анонсировало собственную новинку, но пока не уточнило, о какой модели идёт речь.