Все умрут, они останутся. Названы 5 видов, которым удастся пережить глобальную катастрофу

Исследователи рассказали, каким живым существам удастся пережить апокалипсис на Земле и приспособиться к новым условиям.
Смоделируйте ситуацию, где на Землю все же обрушилось крупное катастрофическое событие, которым ученые время от времени пугают человечество. В результате человеческая жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, была стерта с лица планеты и на Земле осталось лишь несколько видов, которым удалось пережить апокалипсис и приспособиться к новой реальности.
Кто бы это мог быть? Ученые составили пятерку претендентов, которые могли бы преодолеть даже такие трудности.
Тихоходки
Первыми в "списке выживших" непременно окажутся неубиваемые микроскопические существа — тихоходки. Известно, что тихоходки способны выжить почти в любой экстремальной среде, которую может создать наша планета. Фактически ученые называют их "самыми неистребляемыми животными на Земле": им не страшны песчаные дюны, замерзание и даже жизнь на больших высотах.
Исследования показали, что белок под названием Dsup может защищать генетический материал в каждой клетке тихоходки, создавая крошечный щит от опасных частиц. Таким образом тихоходки способны пережить высокие уровни радиации, чего не смогли вынести большинство других существ. Более того, некоторые ученые предположили, что тихоходки, вероятно, могли бы выжить даже на Луне.
Тараканы
Тараканы также претендуют на звание самых живучих существ на Земле: им уже удалось пережить падение астероида, уничтожившего динозавров и большую часть жизни на планете, а потому их шансы пережить очередной апокалипсис довольно высоки.
Ученые считают, что успех тараканов обусловлен их размерами и пищевыми привычками. Эти насекомые с плоским телом могут протискиваться в крошечные щели, в которые другие существа на планете попросту не могут проникнуть — это позволяет им защититься, в том числе и внутри почвы.
Кроме того, тараканы не полагаются на один источник пищи — технически они способны потреблять что угодно. Тараканы также невероятно устойчивы к токсинам, таким как инсектициды, что делает их одними из тех существ на Земле, от которых труднее всего избавиться.
Стервятники
Некоторые животные на планете могут извлечь выгоду из глобального катастрофичного события на Земле. Например, стервятники. Предполагается, что они даже способны пережить что-то вроде зомби-апокалипсиса на Земле, более того, при наличии большого количества нежити они, вероятно, даже будут процветать.
Желудки стервятников специально адаптированны и наполнены кислотой, способной переваривать некоторые довольно опасные бактерии, а потому они могли бы преуспеть в мире после катастрофы.
Акулы
В океане также есть существа, которые, вероятно, смогли бы пережить глобальную катастрофу на планете — это акулы. Они приспособлены к жизни в темноте и при экстремальном давлении в самых глубоких точках океана.
Хотя потенциальный апокалипсис может вызвать самые разные проблемы для океана, такие как закисление или резкое повышение уровня моря, некоторые существа могут справиться и с этим. Например, гренландские акулы могут похвастаться долголетием: известные науке особи могут дожить до 400 лет.
Известно, что они пережили и мировые войны, и испытания ядерного оружия, и доказательства этого прямо у них в глазах. Акулы также обитали на Земле еще до появления деревьев и до того, как у Сатурна появились кольца, поэтому есть большая вероятность, что хотя бы один из 500 видов акул выживет.
Императорские пингвины
Императорские пингвины способны пережить экстремально низкие температуры в Антарктике, в том числе скорость ветра до 200 км/час и температуру до -50°C. Они также способны выжить несколько недель без еды, используя свои жировые запасы.
Эти животные занимают одни из самых отдаленных районов на Земле и поэтому могут избежать зомби или распространения болезней с помощью простой логистики.
Источник:
- Мальдивы для местных – как 200 метров решают судьбу
- Что если бы на Земле проживал 1 дециллион человек?
- Жители готовы бежать: целый остров в Карибском море может оказаться под водой
- 13 печальных фото жизни на берегах, поглощаемых морем из-за глобального потепления
- Моряк 10 лет провел на брошенном корабле без возможности сойти на берег
Дикие виды тараканов самые обыкновенные насекомые со своей спецификой обитания и встроенностью в экосистемы, ничего особенного в них нет.