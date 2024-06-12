Все умрут, они останутся. Названы 5 видов, которым удастся пережить глобальную катастрофу



Смоделируйте ситуацию, где на Землю все же обрушилось крупное катастрофическое событие, которым ученые время от времени пугают человечество. В результате человеческая жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, была стерта с лица планеты и на Земле осталось лишь несколько видов, которым удалось пережить апокалипсис и приспособиться к новой реальности.

Кто бы это мог быть? Ученые составили пятерку претендентов, которые могли бы преодолеть даже такие трудности.

Тихоходки