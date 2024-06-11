С такими навыками прямая дорога в Голливуд

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На шоссе в американском Мичигане женщина на внедорожнике исполнила весьма зрелищный трюк. В СМИ пишут, что после аварии женщина была в сознании и отзывчива.
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- Авария дня. Это был его последний выезд на встречную полосу
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