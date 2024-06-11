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С такими навыками прямая дорога в Голливуд

С такими навыками прямая дорога в Голливуд

Автор:
11 июня 2024 11:57
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   внедорожник   жесть   летательный аппарат   машина   
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На шоссе в американском Мичигане женщина на внедорожнике исполнила весьма зрелищный трюк. В СМИ пишут, что после аварии женщина была в сознании и отзывчива.
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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   внедорожник   жесть   летательный аппарат   машина   
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7  комментариев
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KiploksAKS 55 минут назад
В каком смысле "женщина была отзывчива"?
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Сергей Викторович 14 минут назад
Низко пошла - к дождю!
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Александр 16 минут назад
Автопилотка не рассчитала траекторию и поправку на боковой ветер. А то точно бы в Голливуд
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1579 постов (1601 в горячем)

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