Haval Jolion назван самым популярным иностранным автомобилем в России

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В мае 2024 года китайская компания Haval заняла лидирующую позицию на российском рынке иностранных автомобилей. Аналитическое агентство «Автостат» сообщает, что в прошлом месяце было реализовано 14 тысяч автомобилей этой марки, а за 5 месяцев текущего года продажи составили 66,2 тысяч машин. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого годп. Рыночная доля Haval в России достигла 11,1%.
Наиболее популярным среди россиян в мае оказался кроссовер Haval Jolion, который был продан в количестве 6,4 тыс автомобилей.
Второе место занял Haval M6 с объемом продаж в 2,7 тысяч единиц.
Спрос на среднеразмерный кроссовер Haval Dargo в мае вырос в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В мае текущего года было продано около 2 тысяч автомобилей.
Второе место занял Haval M6 с объемом продаж в 2,7 тысяч единиц.
Спрос на среднеразмерный кроссовер Haval Dargo в мае вырос в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В мае текущего года было продано около 2 тысяч автомобилей.
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Метки: Dargo Haval Jolion Автовсячина КИтай авто автомир автомобили машина
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