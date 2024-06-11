Haval Jolion назван самым популярным иностранным автомобилем в России

Наиболее популярным среди россиян в мае оказался кроссовер Haval Jolion, который был продан в количестве 6,4 тыс автомобилей.



Второе место занял Haval M6 с объемом продаж в 2,7 тысяч единиц.



Спрос на среднеразмерный кроссовер Haval Dargo в мае вырос в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В мае текущего года было продано около 2 тысяч автомобилей.