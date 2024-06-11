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Haval Jolion назван самым популярным иностранным автомобилем в России

Haval Jolion назван самым популярным иностранным автомобилем в России

Автор:
11 июня 2024 15:28
Сообщество : Автомир
Метки: Dargo   Haval   Jolion   Автовсячина   КИтай   авто   автомир   автомобили   машина   
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В мае 2024 года китайская компания Haval заняла лидирующую позицию на российском рынке иностранных автомобилей. Аналитическое агентство «Автостат» сообщает, что в прошлом месяце было реализовано 14 тысяч автомобилей этой марки, а за 5 месяцев текущего года продажи составили 66,2 тысяч машин. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого годп. Рыночная доля Haval в России достигла 11,1%.

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Метки: Dargo   Haval   Jolion   Автовсячина   КИтай   авто   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
тачки по сути одноразовые.запчастей нету.
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Alexandr 13 минут назад
Дерьмо.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1365 постов (1357 в горячем)

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