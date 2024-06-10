Эффект первого глотка

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Посетитель ресторана запечатлел мужчину, наслаждавшегося любимым напитком. Автор видео попытался представить, что мужчина в этот момент чувствовал.
Как ощущается первый глоток любимого напитка после тяжёлого дня.
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(30 лет назад. Он на фото в серой рубашке)
PS По мне, меньше чем с пол-литровой кружки нет смысла и начинать...