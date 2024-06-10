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Эффект первого глотка

Эффект первого глотка

Автор:
10 июня 2024 08:33
Метки: Видео   Прикол   Юмор   глоток   напиток   пиво   
1079
1
1

Посетитель ресторана запечатлел мужчину, наслаждавшегося любимым напитком. Автор видео попытался представить, что мужчина в этот момент чувствовал.

Как ощущается первый глоток любимого напитка после тяжёлого дня.

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   глоток   напиток   пиво   
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5  комментариев
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3k
Victor 54 минуты назад
В жару холодного пива.... Оно идёт как водичка...
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17k
Типа граф 2 минуты назад
Бл.я ! Я уже 2 месяца ни капли и сейчас после операции . Как же хочется 2-3 глотка прохладного пива , целая банка нафиг не нужна . только 2-3 глотка
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16k
Александр 11 минут назад
На героя видео просто накатила ностальгия!
(30 лет назад. Он на фото в серой рубашке)
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11k
vasilykopkov Полчаса назад
Странный у него бокал под пиво, по-моему - винный.

PS По мне, меньше чем с пол-литровой кружки нет смысла и начинать...
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63k
dima423 40 минут назад
Не...ну не настолько же))
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